Представители Государственной пограничной охраны Латвии успешно выступили на V Международных соревнованиях служебных собак в Польше. В дисциплине по поиску наркотических и психотропных веществ латвийский кинолог Екатерина Степанюк вместе со служебной собакой завоевала первое место.

С 30 июня по 2 июля в польском городе Любань представители Государственной пограничной охраны Латвии приняли участие в V Международных соревнованиях служебных собак, организованных Пограничной службой Польши, сообщают Valsts robežsardze.

Участники демонстрировали навыки служебных собак в поиске наркотических, психотропных веществ и взрывчатых веществ, выполнении спасательных работ, а также в общей дрессировке и послушании.

Фото: Valsts robežsardze

Отличного результата добилась инспектор-кинолог отдела кинологии Службы пограничного и иммиграционного контроля Рижского управления Государственной пограничной охраны, старший прапорщик Екатерина Степанюк. Вместе со своей служебной собакой она заняла первое место в индивидуальном зачете в дисциплине по поиску наркотических и психотропных веществ.

Фото: Valsts robežsardze

В свою очередь старший инспектор Кинологического центра Колледжа Государственной пограничной охраны капитан Эдвин Мичульс вместе со служебной собакой занял седьмое место в индивидуальном зачете по поиску взрывчатых веществ.

Во время командировки латвийская делегация также встретилась с представителями правоохранительных органов Польши, Чехии, Украины, Венгрии и Словакии. Встречи были посвящены укреплению международного сотрудничества в соответствии с действующими соглашениями.

В Государственной пограничной охране отмечают, что участие в подобных международных соревнованиях способствует профессиональному развитию кинологов, укреплению сотрудничества с зарубежными партнерами и повышению узнаваемости латвийской пограничной службы на международном уровне.

В ведомстве поздравили своих сотрудников с успешным выступлением, подчеркнув, что гордятся достижениями латвийских кинологов и их высоким профессиональным уровнем.