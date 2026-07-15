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Поездка в Даугавпилс может стать комфортнее: Vivi готовит запуск современных дизельных поездов 1 341

Наша Латвия
Дата публикации: 15.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Салон поезда Elron
ФОТО: LETA

Пассажиры маршрута Рига — Даугавпилс уже до конца этого года могут пересесть на современные дизельные поезда. Государственная компания Pasažieru vilciens (бренд Vivi) рассчитывает использовать для этого состав, который планирует арендовать у эстонского железнодорожного оператора Elron.

Даугавпилсское направление остается одним из самых востребованных среди дизельных маршрутов в Латвии. В прошлом году по линии Рига — Даугавпилс — Краслава — Индра было перевезено почти 773 тысячи пассажиров — примерно на 8% больше, чем годом ранее, пишет Latvijas Avīze.

Рост пассажиропотока начался после расширения расписания в конце 2024 года. Сейчас Vivi выполняет на этом направлении 14 рейсов — семь пар поездов, а в отдельные дни также дополнительные рейсы до Краславы и Индры.

Несмотря на высокий спрос, увеличивать количество рейсов в ближайшее время компания не планирует. Вместо этого перевозчик рассчитывает повысить комфорт поездок за счет более современного подвижного состава.

Для подготовки проекта Vivi и эстонский оператор Elron уже провели техническую тестовую поездку в Даугавпилс. Она состоялась в ночь с 28 на 29 июня.

По замыслу компаний, арендованный поезд будет выполнять вечерний рейс из Риги в Даугавпилс и ранний утренний рейс обратно в столицу.

Такое решение выгодно обеим сторонам. Сейчас поезд Elron, который курсирует между Тарту и Ригой, проводит ночь без работы в латвийской столице. Использование его на маршруте в Даугавпилс позволит сократить простой и повысить эффективность эксплуатации состава.

Если проект будет реализован, жители Латгалии смогут пользоваться более современным поездом уже в ближайшие месяцы. При этом речь пока идет только о части рейсов, а не о полной замене всего дизельного парка на этом направлении.

Окончательное решение о запуске новых поездов ожидается до конца года.

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#Рига #Латвия #транспорт #Pasažieru Vilciens #Даугавпилс
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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