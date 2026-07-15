В четверг в Латвии сохранится сухая и солнечная погода, а температура воздуха немного повысится, прогнозируют синоптики.

Ночью по всей стране ожидается небольшая облачность, без осадков, со слабым северным, северо-западным ветром. Температура воздуха составит +12...+16 градусов, местами на побережье - не ниже +17..+19 градусов.

День будет в основном солнечным, на востоке страны возможна небольшая облачность, существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый северный ветер. Воздух прогреется до +24...+28 градусов, немного прохладнее будет на побережье - до +21..+23 градусов.

В Риге в четверг сохранится солнечная погода, без осадков. Минимальная температура воздуха ночью составит +16...+18 градусов, у моря - до +19 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +25 градусов, на морском побережье - до +22 градусов.