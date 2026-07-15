Элина рассказала в Threads, что откликнулась на вакансию повара и вскоре получила приглашение на собеседование. Однако ещё до встречи, по её словам, ей подробно описали условия будущей работы, что заставило ее отказаться от заманчивого предложения.

«Я откликнулась на работу поваром. Приглашая меня на собеседование, сразу предупредили: никаких возможностей для карьерного роста, однообразная работа, без отпусков, без больничных, готовность работать у них минимум 10 лет. Зарплата — 50 евро в день. Десять смен в месяц. И это, к сожалению, не шутка», — написала она.

В комментариях пользователи с иронией отреагировали на требование проработать не менее десяти лет.

«Интересно, а если человек не отработает эти десять лет, что они сделают?» — написал один из участников обсуждения.

Автор публикации ответила, что такой срок ей объяснили сложностями с поиском сотрудников.

«Да, потому что им трудно найти работников. Интересно почему…» — пошутила она.

Некоторые предположили, что столь необычными условиями работодатель просто пытался отсеять кандидатов.

«Кажется, они просто не хотели вас брать и пытались отговорить», — предположила одна из пользовательниц.

Однако автор утверждает, что инициатива исходила именно от работодателя.

«Они сами позвонили мне после того, как я отправила резюме», — ответила она.

На вопрос, о каком работодателе идёт речь, женщина сообщила лишь, что это больница, однако не стала уточнять, какая именно. Также девушка призналась, что после всего услышанного она решила отказаться от собеседования.

Многие комvентаторы отметили, что особенно удивило упоминание работы «без отпусков и больничных», а также выразили сомнение, что подобные условия могут соответствовать требованиям трудового законодательства.