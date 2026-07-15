Несмотря на теплую воду, отдых на пляжах Рижского залива может быть опасным. В социальных сетях жители Латвии предупреждают о сильном отбойном течении в Царникаве, глубоких ямах у берега и мощных волнах, которые, по словам очевидцев, буквально утягивают людей в море, пишет Nasha.lv.

Твак, женщина рассказала, что пережила один из самых пугающих моментов за всю свою жизнь.

«Море было теплым, как парное молоко. Но сегодня я во второй раз в жизни почувствовала, что такое большие волны и сила, которая затягивает в море. В первый раз мне было 13 лет — тогда меня вытащил брат. У меня уже не оставалось сил бороться. А сегодня даже сидя у самого берега я чувствовала, как волны с огромной силой тянут внутрь. И в Царникаве сейчас образовались глубокие ямы. Будьте осторожны!» — написала Лива.

Под публикацией десятки людей признались, что тоже столкнулись с необычно сильным течением.

Одна из женщин рассказала, что похожие ощущения испытала в Саулкрасты.

«Прыгая на волнах, я впервые почувствовала это неприятное ощущение, когда тебя тянет внутрь и обратно. Это было очень страшно. Вода при этом была теплой, как молоко».

Другая пользовательница вспомнила похожий случай в Лиепае.

«Это был настоящий ужас. Меня затянуло практически мгновенно!»

Впрочем, нашлись и те, кто считает, что сами по себе большие волны не опасны, если соблюдать осторожность. Однако автор публикации пояснила, что ее предупреждение касается вовсе не волн.

«Я знаю, что такое большие волны, и даже знаю, что такое океан. Но сейчас речь совсем о другом — о глубоких ямах и о том, с какой силой вода утягивает в море. Лучше лишний раз предупредить людей, чем потом узнать о новой трагедии. Тем более всего две недели назад здесь погиб молодой человек».

Пользователи призывают отдыхающих быть особенно внимательными, не переоценивать свои силы, не отпускать детей в воду без присмотра и помнить, что даже на знакомом пляже состояние моря может измениться буквально за несколько часов.

Особенно оживленную дискуссию вызвала тема безопасности детей на пляже.

Многие признались, что были шокированы тем, насколько беспечно некоторые взрослые относятся к происходящему. Одна из женщин рассказала, что видела маленьких детей, которых родители отпускали в море практически без присмотра.

«Мы с дочкой плескались у самого берега, но рядом были родители, которые отпускали своих детей с надувными кругами за вторую отмель. Это было просто безответственно».

Еще одна отдыхающая поделилась историей, которая заставила ее вмешаться.

«Пока мои дети были рядом со мной, я заметила девочку лет пяти-семи, которая находилась довольно далеко от берега. Родители спокойно загорали. Я несколько раз позвала их, но они никак не реагировали. Тогда подошла сама, и только после этого отец наконец вошел в воду к ребенку».

Многие участники обсуждения подчеркнули, что возле воды взрослым нельзя расслабляться ни на минуту.

«У воды у родителей вообще не бывает отдыха. Нужно стоять рядом с ребенком в воде».

Действия, если вас затягивает течение

В Латвии часто встречаются такие течения в районе Рижского залива и Балтийского моря — особенно во время или сразу после шторма, а также при песчаных отмелях и косах. Вода, пригнанная к берегу ветром, резко уходит обратно, образуя мощный узкий коридор, направленный прямо от берега в море со скоростью до 15-20 км/ч.

Латвийские спасательные службы (VUGD) дают следующие четкие инструкции для таких ситуаций:

Не боритесь с водой. Плыть против течения к берегу бессмысленно, так как его скорость может превышать скорость пловца, и вы только быстро потеряете силы.

Плывите параллельно берегу. Течение редко бывает широким (обычно 10-20 метров). Плывите в сторону вдоль пляжа (параллельно берегу), чтобы выйти из узкого коридора движущейся воды. Течение (отбойный рукав) обычно узкое (от 3 до 20 метров). Как только вы отплывете в сторону от центрального потока, течение перестанет вас тянуть на глубину.

Сохраняйте силы: Если вы не можете выплыть вбок, плывите по течению. Как только оно ослабнет (обычно через 50-100 метров), отплывите в сторону и возвращайтесь на берег по диагонали или подождите, пока волны помогут вам.

Не бойтесь дрейфовать. Если вы выбились из сил, перевернитесь на спину, экономьте энергию и зовите на помощь.

Привлеките внимание. Если вы не справляетесь, поднимите руку вверх и кричите, чтобы привлечь внимание спасателей или людей на пляже.

Очевидцы, звоните спасателям. Если вы стали очевидцем и понимаете, что купальщик не справляетется, немедленно звоните по единому номеру экстренной помощи 112.

Отбойное течение редко уносит далеко в открытое море — обычно оно быстро рассеивается и гаснет на расстоянии 50–100 метров от берега, после чего можно будет легко доплыть до берега.