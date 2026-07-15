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В Латвии пациентам начнут бесплатно выдавать антибиотики при выписке из больницы 2 255

Наша Латвия
Дата публикации: 15.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Антибиотики

В Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня стартует пилотный проект, в рамках которого пациенты после выписки смогут бесплатно получить полный курс антибиотиков для продолжения лечения дома. В Министерстве здравоохранения считают, что это поможет повысить эффективность лечения и снизить риск развития устойчивости к антибиотикам.

В Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня (PSKUS) начинается пилотный проект, в рамках которого пациенты, которым после выписки необходимо продолжить антибактериальную терапию дома, будут бесплатно получать в больнице полный курс антибиотиков для приема внутрь. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В проекте примут участие пациенты, состояние которых стабилизировалось и которым больше не требуется лечение в стационаре. При выписке им выдадут необходимое количество антибиотиков на весь оставшийся курс лечения — от одного дня до одного месяца.

Таким образом, после возвращения домой пациентам не придется идти в аптеку и покупать назначенные врачом лекарства за собственные средства. В министерстве рассчитывают, что такая практика снизит риск прерывания лечения, повысит приверженность пациентов назначенной терапии и уменьшит их финансовую нагрузку.

Во время реализации пилотного проекта больница оценит, скольким пациентам необходима такая услуга, как наиболее эффективно организовать выдачу антибиотиков и соблюдают ли пациенты назначенный врачом курс лечения.

Также планируется проанализировать частоту повторных инфекций и повторных госпитализаций, а также эффективность взаимодействия между специалистами больницы и семейными врачами.

Пациентам, курс антибактериальной терапии которых продлится менее недели, после его завершения необходимо будет связаться с семейным врачом для оценки результатов лечения.

Для пациентов, которым антибиотики потребуется принимать дольше, будет разработан индивидуальный план наблюдения. Он может включать лабораторные и другие обследования, а также наблюдение профильных специалистов совместно с семейным врачом.

Кроме того, в рамках проекта планируется подготовить стандартизированные рекомендации для различных групп пациентов с разъяснениями по прохождению курса лечения и важности соблюдения назначений врача.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери («Новое Единство») отметил, что полное прохождение назначенного курса антибиотиков является одним из ключевых условий успешного лечения и сдерживания антимикробной резистентности. По его словам, на практике продолжению лечения после выписки нередко мешают невозможность попасть в аптеку, отсутствие нужного препарата в продаже или финансовые трудности.

Руководитель Центра компетенции по антимикробной резистентности PSKUS профессор Уга Думпис подчеркнул, что одной из главных проблем после выписки является возможность немедленно продолжить назначенную антибактериальную терапию. Пилотный проект начнется с антибиотиков в таблетках. После оценки его результатов будет рассмотрена возможность распространить аналогичный порядок и на внутривенные антибактериальные препараты.

В Министерстве здравоохранения напоминают, что незавершенный или прерванный курс антибиотиков способствует развитию антимикробной резистентности — способности микроорганизмов становиться невосприимчивыми к действию антибактериальных препаратов. При этом в Латвии потребление антибиотиков продолжает расти.

После завершения пилотного проекта специалисты оценят, помогает ли бесплатная выдача антибиотиков при выписке улучшить качество лечения и удовлетворенность пациентов, а также сократить число повторных инфекций и длительность пребывания пациентов в стационаре.

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#здравоохранение #медицина #Латвия #лечение #антибиотики
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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