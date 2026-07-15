Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В посольстве США в Риге открыты три вакансии с зарплатой до 41 000 евро в год 1 575

Наша Латвия
Дата публикации: 15.07.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: Вывеска посольства США

Посольство США в Латвии объявило о наборе новых сотрудников в Риге. Открыты три вакансии, а максимальная предлагаемая зарплата превышает 41 тысячу евро в год.

Посольство США в Латвии объявило о начале набора новых сотрудников и пригласило желающих присоединиться к своей команде. В настоящее время открыты три вакансии в Риге.

Соответствующее объявление дипломатическая миссия разместила в социальных сетях. В посольстве ищут администратора информационных технологий (IT Administrator - Customer Engagement), руководителя отдела обработки почты (Mailroom Supervisor) и специалиста по приемке и учету поставок (Supply Clerk - Receiving).

Самая высокая зарплата предлагается администратору информационных технологий - от 29 728 до 41 618 евро в год. В обязанности сотрудника будут входить администрирование информационных систем, техническая поддержка пользователей, управление мобильным и удаленным доступом, анализ данных, внедрение программного обеспечения и обслуживание мультимедийных систем.

Руководителю отдела обработки почты предлагают от 20 605 до 28 842 евро в год, а специалисту по приемке поставок - от 16 384 до 22 939 евро в год.

Все вакансии предусматривают работу в посольстве США в Риге. Прием заявок на должность IT-администратора открыт до 19 июля, а на две остальные вакансии - до 30 июля.

В посольстве также подчеркивают, что придерживаются принципов равных возможностей при трудоустройстве. Кандидаты рассматриваются независимо от расы, цвета кожи, религии, пола, национального происхождения, возраста, инвалидности, политических взглядов, семейного положения или сексуальной ориентации.

×
Читайте нас также:
#Рига #Латвия #работа #зарплата #социальные сети #вакансии #IT
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Инвалид
Изображение к статье: Пляж в Вентспилсе
Изображение к статье: Рижская государственная 1-я гимназия
Изображение к статье: Граница

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вкусные и быстро просаливающиеся малосольные огурцы: простой рецепт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему собака не хочет выходить на улицу: пять причин и способы решения проблемы
В мире животных
Изображение к статье: люди с портфелями
Политика
Изображение к статье: Как повысить урожайность смородины: что закопать под кустами
Дом и сад
Изображение к статье: Сухофрукт, который улучшает микрофлору кишечника и укрепляет кости
Еда и рецепты
Изображение к статье: кабина водителя автобуса
Бизнес
Изображение к статье: Вкусные и быстро просаливающиеся малосольные огурцы: простой рецепт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему собака не хочет выходить на улицу: пять причин и способы решения проблемы
В мире животных
Изображение к статье: люди с портфелями
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео