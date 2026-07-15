Посольство США в Латвии объявило о наборе новых сотрудников в Риге. Открыты три вакансии, а максимальная предлагаемая зарплата превышает 41 тысячу евро в год.

Посольство США в Латвии объявило о начале набора новых сотрудников и пригласило желающих присоединиться к своей команде. В настоящее время открыты три вакансии в Риге.

Соответствующее объявление дипломатическая миссия разместила в социальных сетях. В посольстве ищут администратора информационных технологий (IT Administrator - Customer Engagement), руководителя отдела обработки почты (Mailroom Supervisor) и специалиста по приемке и учету поставок (Supply Clerk - Receiving).

Самая высокая зарплата предлагается администратору информационных технологий - от 29 728 до 41 618 евро в год. В обязанности сотрудника будут входить администрирование информационных систем, техническая поддержка пользователей, управление мобильным и удаленным доступом, анализ данных, внедрение программного обеспечения и обслуживание мультимедийных систем.

Руководителю отдела обработки почты предлагают от 20 605 до 28 842 евро в год, а специалисту по приемке поставок - от 16 384 до 22 939 евро в год.

Все вакансии предусматривают работу в посольстве США в Риге. Прием заявок на должность IT-администратора открыт до 19 июля, а на две остальные вакансии - до 30 июля.

В посольстве также подчеркивают, что придерживаются принципов равных возможностей при трудоустройстве. Кандидаты рассматриваются независимо от расы, цвета кожи, религии, пола, национального происхождения, возраста, инвалидности, политических взглядов, семейного положения или сексуальной ориентации.