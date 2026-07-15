Обычно в торговых центрах применяется правило: один час парковки для посетителей — бесплатно. Но дело в том, что Rīga Plaza — центр торгово-развлекательный, в нём имеются не только магазины, но и множество кафе, а также кинотеатр, что побуждает посетителей задержаться подольше.

Вот почему для автомобилей посетителей была создана просторная бесплатная парковка на 1500 мест, где изначально разрешалось оставлять машины, не регистрируя, без всяких ограничений, ведь возможности Rīga Plaza позволяют провести в её стенах хоть целый день.

Увы — этим стали самым бессовестным образом пользоваться любители халявы, которые оставляют на парковке свои машины, хотя в саму Rīga Plaza заглядывать вовсе не собираются. И наглости их предела нет. Некоторые держат автомобили на этой стоянке не просто часы, а дни, недели, месяцы и даже годы. Иные частные компании, не имеющие к Rīga Plaza ни малейшего отношения, стали использовать эту парковку как бесплатное место для длительного хранения служебного транспорта. Наконец, ушлые жители пригородов Риги превратили эту стоянку для себя в нечто вроде пункта park & ride: они заезжают в столицу, бросают там машину и далее следуют по своим делам общественным транспортом.

В итоге значительная часть мест на парковке Rīga Plaza занята совершенно посторонним транспортом, лишая возможности посетителей торгово-развлекательного центра припарковаться. Неудивительно, что владельцам центра пришлось радикально изменить свою слишком лояльную политику на более жёсткую.

Решили так: с августа Rīga Plaza введет цифровую систему управления автомобильной стоянкой. Новая система будет работать автоматически — камеры распознавания номерных знаков зафиксируют въезд и выезд автомобиля. Водителям не придется использовать парковочные часы или отдельно регистрировать машину. Каждому посетителю Rīga Plaza будут доступны четыре часа бесплатной парковки. При необходимости время стоянки можно будет продлить за плату в мобильных приложениях Snabb или Mobilly.

«Мы хотим, чтобы парковочные места были доступны именно тем людям, которые приезжают в Rīga Plaza. Поэтому мы внедряем решение, которое позволит эффективнее управлять стоянкой и предотвратить ее использование для длительного бесплатного хранения автомобилей. Это сделает посещение центра более удобным, особенно в часы наибольшей загруженности», - объяснили в Rīga Plaza.