Министр сообщения Рихардс Козловскис не исключает, что из-за нехватки бюджетных средств в региональных перевозках могут быть повышены цены на билеты и введена частичная плата для получателей льгот на проезд.

Как глава Минсообщения подчеркнул в интервью агентству ЛETA, сеть региональных маршрутов общественного транспорта нужно сохранить, но из-за различных геополитических событий расходы растут, и покрыть их полностью становится невозможно. «И тогда возникает вопрос, что нам делать», — сказал Козловскис.

По его мнению, в Латвии существует очень широкий круг льгот, при этом недавно Кабинет министров расширил круг получателей статуса «Почетная семья».

Это создает необходимость в дополнительном финансировании в размере почти миллиона евро. «Источник финансирования не определен, и найти его в отрасли мы не сможем. Никто не готов увеличивать финансирование, поэтому, скорее всего, придется рассматривать включение частичной доплаты», — сказал Козловскис.

Он отметил, что существует много разных категорий пассажиров, которые не платят за проезд совсем. «Говоря упрощенно, если билет стоит 2 евро, то доплата со стороны человека составит 20 центов», — пояснил министр.

На вопрос, планируется ли в следующем году повышать цены на билеты в региональном общественном транспорте, он ответил, что не хочет «популистски что-то обещать».

«Мы говорим об экономике и транспортной отрасли, которая основывается на собственных доходах и государственных дотациях. Ей выделяется определенная сумма, и если она не увеличивается, то нужно искать внутренние решения. Если политически принимается решение увеличить расходную базу, то это нужно планировать в среднесрочной перспективе. Это не разовое мероприятие», — подчеркнул Козловскис.

Как указал министр, отрасли нужна четкая модель, в противном случае каждый год будет увеличиваться размер дотаций и покрываться дефицит, что не является долгосрочным планом.

Как сообщалось, правительство может рассмотреть решения в сфере региональных автобусных перевозок в августе.

Президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс ранее заявил, что ассоциация в августе ожидает конкретных решений в связи с индексацией долгосрочных договоров, которую следует проводить раз в год, а не раз в четыре года, поскольку это решило бы два вопроса — изменения цен на топливо и оплаты труда.