Компания Sadales tīkls сообщила, что с июля начинает очередной сезон проверки линий электропередачи с помощью дронов и вертолетов. Заявление прозвучало на фоне участившихся случаев агрессии: жители принимают служебные беспилотники за шпионские или военные аппараты и пытаются их сбить.

Сотрудники латвийской компании Sadales tīkls, которые проверяют электросети с помощью дронов, все чаще сталкиваются с агрессивной реакцией местных жителей. Как сообщает портал lente.lv, некоторые люди принимают беспилотники за шпионские или военные аппараты и пытаются вывести их из строя.

По словам представителей компании, в дроны бросают камни и деревянные предметы, обливают их водой, а операторам угрожают. Подобные действия приводят к повреждению дорогостоящей техники и мешают проведению работ по обслуживанию электросетей.

В Sadales tīkls поясняют, что беспилотники используются для инспекции линий электропередачи с начала этого года. Они помогают быстро выявлять повреждения и потенциальные неисправности сети, предотвращая аварии и незапланированные отключения электроэнергии.

Использование дронов значительно ускорило обследование инфраструктуры. Если раньше проверка отдельных участков занимала несколько часов и требовала выезда сотрудников в труднодоступные районы или лесные массивы, то теперь многие задачи выполняются всего за несколько минут.

В компании подчеркивают, что беспилотники не используются для наблюдения за частной собственностью. Они летают исключительно вдоль линий электропередачи и в пределах охранных зон. Операторы всегда находятся рядом с дроном, имеют служебные удостоверения и готовы объяснить цель полета.

Маршруты запланированных полетов опубликованы на сайте компании. Владельцы земельных участков, над которыми будут проходить обследования, заранее получат уведомления по SMS или электронной почте, если их контактные данные указаны в клиентском портале e-st.lv.

В Sadales tīkls призывают жителей не проявлять агрессию при виде беспилотников, а сначала выяснить цель их полета. В компании напоминают, что использование дронов является важной частью модернизации электросетей и помогает обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение по всей Латвии.