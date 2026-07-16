В Клинической университетской больнице имени Страдиня стартует пилотный проект, в рамках которого полный курс назначенных врачом препаратов будут бесплатно выдавать прямо при выписке из стационара, пишет Orkrito.lv.

Министерство здравоохранения совместно с Клинической университетской больницей имени Страдиня (PSKUS) запускает пилотный проект, цель которого - содействовать ответственному использованию антибиотиков и обеспечить непрерывность антибактериального лечения после выписки из стационара. В рамках проекта пациенты будут бесплатно получать полный курс назначенных врачом антибиотиков для приема внутрь (до одного месяца) непосредственно при выписке из больницы.

Ожидается, что это улучшит непрерывность лечения, повысит приверженность терапии и поможет снизить риск развития устойчивости бактерий к антибиотикам. Антимикробная резистентность, то есть снижение эффективности антибиотиков, остается одной из самых серьезных угроз общественному здоровью, при этом потребление антибиотиков в Латвии продолжает расти.

Во время пилотного проекта будет протестирован новый подход: пациенты, состояние которых стабильно и которые могут продолжить курс антибиотиков дома, получат все необходимые лекарства еще при выписке из больницы. Благодаря этому им не придется искать препараты в аптеках после возвращения домой. Такой подход позволит снизить финансовую нагрузку на пациентов, улучшить соблюдение назначенного лечения и уменьшить риск прерывания терапии.