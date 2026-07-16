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Европейцы пакуют чемоданы, но страны Балтии объезжают стороной. Почему? 2 2213

Наша Латвия
Дата публикации: 16.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Туристы в Риге
ФОТО: LETA

Интерес жителей Европы к путешествиям продолжает расти, однако страны Балтии становятся для них менее привлекательными. По данным исследования Европейской комиссии по туризму (ETC), за последние два года интерес к Восточной Европе, включая Эстонию, Латвию и Литву, сократился вдвое.

Согласно исследованию Европейской комиссии по туризму (ETC), проведенному в мае в десяти странах, 81% европейцев планируют отправиться как минимум в одну поездку в ближайшие полгода. Год назад таких было 77%.

Несмотря на общий рост интереса к путешествиям, Восточная Европа теряет популярность. Если два года назад посетить этот регион планировали 8% опрошенных, то теперь — лишь 4%. При этом интерес к Южной и Средиземноморской Европе вырос с 50% до 61%.

В Эстонском союзе туристических и транспортных компаний считают, что страны Балтии не могут рассчитывать на то, что туристов автоматически привлекут спокойная обстановка или более прохладный климат.

«Исследование показывает обратное: даже на фоне волн жары интерес к северным направлениям не вырос. Путешественники предпочитают менять место отдыха внутри Южной Европы, выбирая, например, горные районы или морские курорты», — отметил президент союза Райан Дженкинс.

По его словам, сегодня безопасность остается главным фактором при выборе направления, и Эстония отвечает этому критерию. Однако этого уже недостаточно.

Эксперты считают, что странам Балтии необходимо активнее продвигать себя на международном туристическом рынке, повышать узнаваемость и улучшать транспортную доступность. Только так регион сможет конкурировать с другими европейскими направлениями.

Исследование также показало, что главными факторами при выборе поездки остаются стоимость путешествия, личное финансовое положение и ощущение безопасности. При этом влияние экстремальной жары на планы туристов стало беспокоить европейцев меньше, чем год назад.

По мнению экспертов, проблема стран Балтии сегодня заключается не в отсутствии спроса на путешествия, а в высокой конкуренции. Чтобы привлечь больше туристов, региону придется активнее бороться за внимание европейцев и убедить их выбрать именно Балтию для следующего отпуска.

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#климат #туризм #Европа #путешествия #конкуренция #безопасность
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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