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Из-за кризиса на железной дороге в Латвии могут подорожать билеты на поезда 10 1836

Наша Латвия
Дата публикации: 16.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: рельсы

Финансовые проблемы «Латвийской железной дороги» могут затронуть и пассажиров. Министр сообщения Рихард Козловскис заявил, что не исключает повышения стоимости билетов, поскольку государству становится все сложнее финансировать содержание железнодорожной инфраструктуры.

«Латвийская железная дорога» продолжает сокращать сотрудников и искать способы снизить расходы на фоне продолжающегося падения объемов грузовых перевозок. На этом фоне власти не исключают, что в будущем пассажирам придется платить за поездки больше. Об этом сообщают Новости ТВ3.

По словам министра сообщения Рихарда Козловскиса, железнодорожная отрасль сейчас фактически работает в «режиме выживания».

«Будем реалистами. Сейчас пассажирские перевозки очень сильно дотируются. Не могу исключить, что стоимость билетов придется повышать», — заявил министр.

Одновременно предприятие продолжает сокращение персонала. Для Даугавпилса, где железная дорога традиционно остается одним из крупнейших работодателей, это уже далеко не первая волна увольнений.

Когда-то в концерне «Латвийская железная дорога» работали около 12 тысяч человек. За годы реструктуризации численность сотрудников сократилась почти втрое.

Кризис в отрасли формировался постепенно. Еще в начале 2000-х Россия начала переориентировать грузопотоки на собственные порты. Позже ситуацию усугубили полномасштабная война в Украине, санкции и изменение логистических маршрутов.

По данным, приведенным в сюжете, за последние десять лет объем перевалки грузов в латвийских портах сократился более чем вдвое, а железнодорожные грузоперевозки — примерно в семь раз.

При этом расходы на содержание железнодорожной инфраструктуры остаются высокими независимо от того, сколько поездов проходит по путям. Чем меньше грузовых перевозок, тем сложнее покрывать эти затраты.

Фактически у государства остается два основных варианта: увеличивать бюджетные дотации или искать дополнительные доходы, в том числе за счет повышения стоимости пассажирских перевозок.

Именно эту ситуацию представители железнодорожной, портовой и логистической отраслей обсуждали на заседании Совета по портам, транзиту и логистике Латвии.

Министр финансов Марис Кучинскис подчеркнул, что рассчитывать исключительно на дополнительное государственное финансирование не стоит.

«Очевидно, это один из вариантов, но это точно не будут просто деньги, которые кто-то принесет и отдаст», — сказал он, отметив, что рассматриваются и другие решения, включая более тесное сотрудничество с портами и участие Министерства обороны в проектах военной мобильности.

В Министерстве сообщения рассчитывают уже осенью представить более детальную оценку финансового положения отрасли. После этого станет понятнее, какие меры будут приняты для сохранения железнодорожной инфраструктуры и как они могут отразиться на пассажирах.

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#финансы #Латвия #транспорт #увольнения #грузоперевозки #инфраструктура #экономика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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