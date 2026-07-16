В четверг в Латвии установится теплая и преимущественно солнечная погода. Самая высокая температура ожидается в центральной части Курземе, где воздух прогреется до +28 градусов.

По прогнозам синоптиков, дневная температура в стране составит от +22 градусов на отдельных участках побережья до +28 градусов в Курземе.

Осадков в течение дня не ожидается. На большей части территории будет солнечно, хотя в Видземе, Латгале и Селии временами возможна переменная облачность.

Ветер останется слабым и будет дуть с севера, поэтому на побережье традиционно будет прохладнее, чем во внутренних районах страны.

В Риге также прогнозируется сухая и солнечная погода. Воздух в столице прогреется примерно до +25 градусов, а в прибрежных районах температура составит около +22 градусов.

Комфортную летнюю погоду обеспечит область высокого атмосферного давления, которая сохранит стабильные условия практически на всей территории страны.

Тем, кто планирует проводить много времени на улице, стоит учитывать еще одну особенность дня. В середине дня ожидается высокий уровень ультрафиолетового излучения, поэтому с 11:00 до 16:00 рекомендуется ограничить пребывание под прямыми солнечными лучами и использовать средства защиты от солнца.

По данным синоптиков, атмосферное давление составит 1019–1023 гектопаскаля, что соответствует спокойной и устойчивой погоде.