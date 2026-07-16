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Нарушения, выявленные Госконтролем в работе самоуправления, мэр Огрского края считает несущественными 1 56

Наша Латвия
Дата публикации: 16.07.2026
LETA
Изображение к статье: Дума Огрского края
ФОТО: пресс-фото

Нарушения, выявленные Государственным контролем в ходе ревизии самоуправления Огрского края, являются несущественными. Так сегодня на пресс-брифинге охарактеризовал результаты ревизии председатель думы Огрского края Андрис Крауя.

В ходе ревизии Госконтроль констатировал, что дума Огрского края израсходовала по меньшей мере 434 000 евро с нарушением требований нормативных актов, а в закупках усматриваются признаки мошенничества. Госконтроль призывает самоуправление принять меры и вернуть деньги, израсходованные несоответствующим образом. Если таких действий не последует, Госконтроль может принять решение о начале процесса взыскания убытков.

В ходе ревизии было установлено, что в самоуправлении Огрского края не обеспечено прозрачное и ответственное управление публичными средствами. Существенные несоответствия и недостатки констатированы в нескольких аспектах деятельности самоуправления: системе внутреннего контроля, управлении финансами и надзоре, стратегическом планировании, реализации проектов развития, управлении учреждениями и организации повседневной работы.

В ходе ревизии также констатированы признаки риска мошенничества в закупках самоуправления и выделении финансирования обществам и фондам. О них Госконтроль проинформировал правоохранительные и другие надзорные органы.

В начале пресс-брифинга Крауя подчеркнул, что самоуправление обязательно учтет рекомендации Госконтроля, усилит систему внутреннего контроля, усовершенствует ведение документации и организацию работы. "Мы обязательно это сделаем", - пообещал мэр, отметив, что это отвечает интересам жителей края. По его словам, цель самоуправления - не спорить с Госконтролем ради самого спора, а предметно обсуждать выводы ревизии.

Как отметил Крауя, многие проекты, подвергшиеся критике со стороны Госконтроля, принесли жителям реальную пользу. В их числе он назвал детские сады, спортивные и рекреационные объекты, а также проекты по развитию инфраструктуры. По словам мэра, удорожание проектов нередко обусловлено необходимостью выполнения непредвиденных работ.

Самоуправление не согласно с частью выводов Госконтроля, прежде всего в сфере водного хозяйства. По расчетам самоуправления, реализация предложенных рекомендаций может привести к увеличению счетов для жителей примерно на 25%. Крауя сообщил, что намерен пригласить представителей Госконтроля к переговорам и провести юридически и экономически обоснованные расчеты.

Комментируя решение Госконтроля обратиться в правоохранительные органы в связи с возможным мошенничеством, Крауя заявил, что у самоуправления нет информации о возбуждении какого-либо дела, поэтому он пока не может дать более подробных комментариев.

Отвечая на призыв Госконтроля вернуть 434 000 евро, которые, по его оценке, были израсходованы с нарушением требований нормативных актов, Крауя заявил, что самоуправлению неизвестно, по каким именно проектам эти расходы были признаны ненадлежащими.

По мнению Крауи, оснований для привлечения кого-либо из должностных лиц к политической или дисциплинарной ответственности нет, поскольку выявленные нарушения являются несущественными. Он добавил, что самоуправление еще представит Госконтролю подробные разъяснения по каждому из пунктов ревизии.

Как сообщалось, министр умного управления и регионального развития Эдгар Таварс запросит у самоуправления Огрского края разъяснения по фактам, изложенным Госконтролем

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#финансы #коррупция #закупки #госконтроль #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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