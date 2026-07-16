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Опрос: 87% жителей Латвии выступают против повышения пенсионного возраста 4 1025

Наша Латвия
Дата публикации: 16.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пенсионер
ФОТО: Unsplash

Несмотря на старение населения и дискуссии о будущем пенсионных систем в Европе, большинство жителей Латвии не поддерживают идею повышения пенсионного возраста. Согласно опросу, против такого шага выступают почти девять из десяти респондентов.

Большинство жителей Латвии не считают необходимым повышать пенсионный возраст выше нынешних 65 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленные в передаче «900 секунд» (ТВ3).

Согласно исследованию, 87% жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет выступают против повышения пенсионного возраста в ближайшей перспективе.

При этом 71% респондентов заявили, что делать этого определенно не следует, еще 16% ответили, что скорее не поддерживают такую меру.

Повышение пенсионного возраста поддерживают лишь 8% опрошенных. Из них 3% считают этот шаг однозначно необходимым, а еще 5% склоняются к тому, что его все же стоит рассмотреть.

Еще 5% участников исследования не смогли дать определенный ответ.

Тема пенсионного возраста остается актуальной для многих европейских стран на фоне старения населения и растущей нагрузки на пенсионные системы. Так, в Германии обсуждается возможность постепенного повышения пенсионного возраста до 70 лет к 2090 году, чтобы адаптироваться к демографическим изменениям.

Однако результаты опроса показывают, что жители Латвии пока не готовы поддержать аналогичные изменения. Подавляющее большинство считает, что действующий пенсионный возраст в 65 лет увеличивать не следует.

Дискуссия о будущем пенсионной системы, вероятно, будет продолжаться по мере изменения демографической ситуации, однако общественная поддержка повышения пенсионного возраста сейчас остается крайне низкой.

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#Латвия #пенсионный возраст #опрос
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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