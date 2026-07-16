Пост с таким заголовком вызвал дискуссию в соцсетях. Он о том, что молодым людям, которые добровольно записались на Службу государственной обороны, завершили её и соответствуют правилам приёма в вуз, предоставляются финансируемые из государственного бюджета места без конкурса.

Автор поста опубликовала фрагмент из правил приёма Латвийского университета, в котором указано, что гражданам, добровольно записавшимся на СГО, завершившим службу и соответствующим правилам приёма на соответствующую учебную программу, без конкурса предоставляются финансируемые из государственного бюджета места. Зарегистрироваться необходимо не позднее чем в течение двух лет после окончания срока службы и увольнения в резерв.

Автор возмущена - почему ей, амбициозной молодой девушке с отличной успеваемостью, нужно бороться за бюджетное место с каким-то "амбалом", который получил это преимущество после службы. Позже в комментариях она поясняет, что слово «амбāлис» использовала в значении преувеличения, чтобы обозначить человека с более слабой успеваемостью, который в ином случае мог бы не получить такое место. Она подчёркивает, что не имела в виду всех молодых людей из СГО.

Однако многие комментаторы восприняли её позицию критически, особенно указывая на использованную лексику. Один из самых популярных комментариев, получивший более 600 лайков, звучит так: «Этим постом вы очень хорошо охарактеризовали то, что отличная успеваемость ещё не означает житейскую мудрость. Даже элементарные оскорбления не исключаются».

Ещё более 500 отметок получил комментарий, в котором подчёркивается аспект государственной безопасности: «Потому что у тебя, амбициозной молодой девушки, есть возможность жить и учиться в стране, где безопасно. Где не идёт война. И государство безопасно, потому что его защищают “амбāли”, которые освоили навыки и умения солдата».

Часть комментаторов указывает, что хорошие оценки сами по себе ещё не означают зрелость или способность понимать общие потребности общества. Кто-то пишет: «Потому что есть разница между потенциалом на будущее и реализованным потенциалом. Каждое уважающее себя государство даёт облегчённую возможность учиться людям, которые посвятили часть своей жизни защите государства. Военная служба — это честь!»

Несколько участников дискуссии также напоминают, что СГО — это не только «научиться держать оружие». В комментариях указано, что на службе также осваиваются дисциплина, сотрудничество, выживание и другие навыки, кроме того, молодой человек вкладывает своё время на благо государства.

Одна из комментаторов также делится личным опытом: «Вот только что из класса, где я была классным руководителем, на службу государственной обороны уходят парни с отличной успеваемостью, которые без слёз уже прямо сейчас поступили бы на бюджет, но они выбрали сначала выполнить свой гражданский долг. И у них тоже большие планы относительно своей карьеры».

В дискуссию включился и аккаунт Академии обороны, пояснив, что СГО не является автоматическим «билетом» на учебное место. Академия подчеркнула, что каждый претендент — независимо от того, прошёл он СГО или нет — должен выполнить критерии приёма соответствующего вуза и учебной программы.

В разъяснении Академии указано, что кандидат должен иметь необходимые результаты централизованных экзаменов, оценки и другие академические показатели, установленные конкретным вузом. Если человек не соответствует установленному вузом академическому уровню, он не может быть принят на программу независимо от того, завершил ли он СГО.

Академия обороны также поясняет, что этот механизм поддержки — способ, которым государство говорит спасибо молодым людям за время и вклад в защиту государства, одновременно сохраняя стандарты качества высшего образования. Академия указывает, что академическое превосходство и служба на благо государства — не конкурирующие, а взаимодополняющие факторы.

В комментариях мнения, однако, по-прежнему разделяются. Одни считают, что такое преимущество — справедливая награда за службу и вклад в безопасность государства, другие задаются вопросом, не создаёт ли это неравную ситуацию по сравнению с молодыми людьми, которые пытаются получить бюджетное место только благодаря успеваемости и результатам экзаменов.