Латвия перерабатывает почти 60% пластиковой упаковки — это значительно выше среднего показателя по Евросоюзу. Однако полностью решить проблему пластиковых отходов пока невозможно: значительная часть упаковки изначально не пригодна для переработки.

По данным Eurostat, в Латвии перерабатывается 59,2% использованной пластиковой упаковки. Для сравнения, в среднем по Европейскому союзу этот показатель составляет 40,7%. В 2022 году в странах ЕС образовалось 16,16 млн тонн пластиковых упаковочных отходов, из которых переработано было около 6,58 млн тонн, пишет Latvijas Avīze.

Специалисты объясняют, что главная проблема заключается не в нехватке мощностей, а в составе самой упаковки.

Как отмечает заместитель государственного секретаря Министерства климата и энергетики по вопросам экологической политики Рудите Весере, современная упаковка нередко состоит сразу из нескольких видов пластика. Такие многослойные материалы практически невозможно переработать.

Например, упаковка для нарезанного сыра часто состоит из нескольких соединенных между собой слоев разных материалов. Их разделение экономически и технологически нецелесообразно. Всего же для упаковки продуктов и товаров используется более 200 различных видов пластика.

Это означает, что даже если упаковка попала в контейнер для сортировки, она не всегда сможет получить «вторую жизнь». Возможность переработки определяется прежде всего материалом, из которого она изготовлена.

Исследование Латвийского университета бионаук и технологий, проведенное в рамках европейского проекта LIFE, показало, что около 40% упаковки товаров на полках латвийских магазинов является многослойной. Одновременно объем пластиковой упаковки продолжает увеличиваться.

В компании Latvijas Zaļais punkts также обращают внимание еще на одну проблему. Производители используют разные виды пластика и различные добавки, а проверки показали, что фактический состав некоторых упаковок не всегда соответствует информации на маркировке. Если невозможно точно определить материал, переработка становится затруднительной или вовсе невозможной.

Непригодный для переработки пластик в Латвии предлагают использовать как альтернативное топливо. После специальной подготовки такие отходы могут применяться для получения энергии вместо ископаемого топлива.

Сейчас единственным предприятием в стране, которое использует подготовленные пластиковые отходы при производстве цемента, является компания Schwenk. По оценке Министерства климата и энергетики, предприятие могло бы перерабатывать значительно больше местных отходов, однако пока большая их часть поступает из-за рубежа. Причина в том, что латвийские операторы еще осваивают технологии подготовки пластиковых отходов в соответствии с требованиями производства.

Рост объемов пластиковой упаковки и сложность ее переработки остаются одной из главных задач как для производителей, так и для отрасли обращения с отходами.