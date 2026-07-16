С воскресенья в Латвии начнет холодать, время от времени будут идти дожди, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Пятница будет такой же теплой и преимущественно сухой, как и предыдущие дни. Однако в выходные вновь усилится влияние циклона, и через территорию Латвии пройдет зона осадков.

Местами ожидаются сильные ливни и грозы. Кроме того, в выходные усилится ветер южного направления, который местами будет порывистым.

В ночь на субботу на западе страны местами пройдет кратковременный дождь. Во второй половине дня с запада Латвию начнет пересекать зона осадков, которая принесет дожди во многие районы страны. В западной и центральной части Латвии местами ожидаются сильные ливни и грозы.

В ночь на субботу сохранится слабый ветер, в отдельных местах образуется туман. Однако уже с утра субботы ветер усилится: его скорость в порывах будет достигать 15 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит +15...+20 градусов. В субботу жара еще сохранится: во многих районах воздух прогреется до +24...+29 градусов. В воскресенье максимальная температура воздуха составит +18...+23 градусов.

В начале следующей недели у границы Латвии сформируется новый циклон, поэтому время от времени будут идти дожди, местами продолжительные и, возможно, сильные.

Дневная температура воздуха составит около +20 градусов.

Будет преобладать ветер северного направления, на побережье - умеренный, временами порывистый.