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Полиция разыскивает четырех подростков, самовольно покинувших центр поддержки семьи 0 201

Наша Латвия
Дата публикации: 16.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Групповой портрет молодых людей
ФОТО: пресс-фото

Полиция Северо-Видземского участка Видземского регионального управления Государственной полиции разыскивает четырех несовершеннолетних, местонахождение которых неизвестно. Речь идет о Саманте Мейстере (2010 года рождения), Вите Эвелоне (2010 года рождения), Рихарде Паэглитисе и Сандрисе Юцевиче.

Подростки в разное время самовольно покинули Центр поддержки семьи «Saule» в поселке Стаки Страдуской волости Гулбенского края. До настоящего времени их местонахождение не установлено.

Саманта Мейстере имеет рост около 160 см, худощавого телосложения, с темно-каштановыми волосами.

Вита Эвелоне, уходя из центра, была одета в широкие джинсы, темный худи и спортивную обувь.

Рихард Паэглитис имеет рост около 170 см, среднее телосложение, светлые волосы и серые глаза. На момент исчезновения на нем были черные шорты, серая футболка, черный худи и черные кроссовки Nike.

Сандрис Юцевич был одет в белый спортивный костюм и спортивную обувь.

В полиции отмечают, что все четверо подростков склонны к бродяжничеству.

Государственная полиция призывает всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении подростков, незамедлительно сообщить об этом по телефонам 25484675 или 112.

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#полиция #поиск #безопасность #подростки #несовершеннолетние
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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