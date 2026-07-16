Уведомление о штрафе за нарушение ПДД, якобы совершенное за границей, может оказаться ошибочным. Однако в CSDD предупреждают: игнорировать такие письма нельзя, иначе позже оспорить штраф будет гораздо сложнее.

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) призывает жителей Латвии внимательно относиться к уведомлениям о штрафах за нарушения правил дорожного движения, поступающим из других стран. Даже если вы уверены, что произошла ошибка, письмо нельзя оставлять без ответа, пишет nra.lv.

В CSDD отмечают, что иногда владельцы автомобилей получают уведомления, в которых указаны неверные данные. Например, регистрационный номер совпадает, но на фотографии изображен другой автомобиль, отсутствует снимок нарушения, указана другая модель транспортного средства или нарушение якобы совершено в стране, где человек вообще не находился.

На первый взгляд может показаться, что такие уведомления можно просто проигнорировать. Однако специалисты предупреждают, что это может привести к серьезным последствиям.

Если пропустить установленный срок для подачи объяснений или обжалования, решение в некоторых странах может вступить в силу окончательно. В дальнейшем для его отмены может потребоваться судебное разбирательство, а в отдельных случаях дело может дойти до принудительного взыскания задолженности.

Поэтому главное правило — реагировать на каждое полученное уведомление, даже если оно кажется ошибочным.

Что делать, если в уведомлении есть неточности?

Прежде всего необходимо внимательно проверить все указанные сведения:

регистрационный номер автомобиля;

страну регистрации;

дату, время и место нарушения;

марку и модель транспортного средства;

фотографию, если она приложена.

Если обнаружены ошибки, CSDD рекомендует как можно быстрее связаться с органом, направившим уведомление, следуя указанному в документе порядку. Лучше сделать это письменно и сохранить всю переписку.

К обращению можно приложить документы, подтверждающие вашу позицию: копию свидетельства о регистрации автомобиля, фотографии, данные технического осмотра или другие доказательства, подтверждающие, что транспортное средство не могло участвовать в указанном нарушении.

Не менее важно соблюдать все сроки, указанные в уведомлении.

Почему вообще приходят такие штрафы?

В странах Европейского союза действует система обмена информацией о транспортных средствах на основании Директивы (ЕС) 2015/413.

Если нарушение зафиксировано камерой или полицией в одной из стран ЕС, местные органы могут запросить сведения о владельце автомобиля в государстве, где он зарегистрирован. Если машина зарегистрирована в Латвии, соответствующая информация может быть передана иностранным властям, после чего владельцу направляется уведомление.

За какие нарушения могут прислать штраф?

Трансграничный обмен информацией распространяется на ряд наиболее серьезных нарушений правил дорожного движения, среди которых:

превышение скорости;

непристегнутый ремень безопасности;

проезд на запрещающий сигнал светофора;

управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

езда без мотошлема;

движение по полосе, въезд на которую запрещен;

использование мобильного телефона за рулем с нарушением местных правил.

При этом CSDD напоминает, что законодательство разных стран может отличаться. Это касается, например, правил парковки, ограничений на въезд в определенные зоны, требований к дистанции и других норм.

Если вы согласны с нарушением, штраф следует оплатить в установленный срок и сохранить подтверждение платежа.

Если вы считаете уведомление ошибочным, необходимо своевременно направить возражения и приложить подтверждающие документы. Если автомобилем управлял другой человек, стоит также проверить, допускает ли законодательство соответствующей страны возможность указать фактического водителя.

В CSDD отдельно предупреждают о мошенниках: если письмо вызывает сомнения, не переходите по подозрительным ссылкам и не переводите деньги без проверки реквизитов. Контактные данные ведомства и банковские счета лучше сверять через официальные источники.

Кроме того, с 2025 года в ЕС действует обновленная директива о трансграничном обмене информацией о дорожных нарушениях. Государства-члены должны привести свое законодательство в соответствие с новыми требованиями до 2027 года.

Своевременная проверка уведомления и соблюдение сроков помогут избежать ненужных расходов и длительных юридических разбирательств.