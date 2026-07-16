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Rail Baltica: заграница нам поможет? 0 18

Наша Латвия
Дата публикации: 16.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мост для Rail Baltica

Мост для Rail Baltica

ФОТО: LETA

И в Латвии можно уменьшить стоимость строительства железной дороги в 2 раза.

Экономист и предприниматель Янис Ошлейс призывает принять помощь Эстонии в реализации Rail Baltica.

"Работающие в Эстонии финские координаторы договорного Альянса в деталях знают, как перепроектировать и построить железную дорогу дешевле, они уже знают субподрядчиков и поставщиков, и легко могут точно заставить воспроизвести цены и качество Эстонии в Латвии", - в социальной сети X призвал Янис Ошлейс. По его мнению, если уменьшить затраты на проектирование, то прибыль строителей даже возрастет, что может побудить и строителей согласиться работать на новых условиях.

Экономист уверен: с помощью финско-эстонских специалистов и в Латвии можно построить железную дорогу в 2 раза дешевле, чем нам сейчас предлагается!

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#Эстония #Латвия #строительство #инфраструктура #экономика #Rail Baltica
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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