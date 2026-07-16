Экономист и предприниматель Янис Ошлейс призывает принять помощь Эстонии в реализации Rail Baltica.

"Работающие в Эстонии финские координаторы договорного Альянса в деталях знают, как перепроектировать и построить железную дорогу дешевле, они уже знают субподрядчиков и поставщиков, и легко могут точно заставить воспроизвести цены и качество Эстонии в Латвии", - в социальной сети X призвал Янис Ошлейс. По его мнению, если уменьшить затраты на проектирование, то прибыль строителей даже возрастет, что может побудить и строителей согласиться работать на новых условиях.

Экономист уверен: с помощью финско-эстонских специалистов и в Латвии можно построить железную дорогу в 2 раза дешевле, чем нам сейчас предлагается!