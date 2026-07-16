Латвийская торгово-промышленная палата призвала власти Риги уже сейчас разработать детальный план организации движения на время реконструкции Вантового моста. По мнению предпринимателей, без заранее подготовленных альтернатив город может столкнуться с серьезными пробками и экономическими потерями.

Латвийская торгово-промышленная палата (ЛТПП) обратилась к Рижской думе с призывом еще на этапе проектирования реконструкции Вантового моста определить конкретную схему организации движения на время строительных работ.

В организации считают, что даже частичное ограничение движения без заранее подготовленных альтернатив может серьезно осложнить транспортную ситуацию в столице. Речь идет не только о движении личного транспорта, но и общественного транспорта, автомобилей экстренных служб, велосипедистов и пешеходов.

Особенно чувствительными последствия могут оказаться для бизнеса. По оценке ЛТПП, сложности с передвижением затронут предприятия на Кипсале, Рижский технический университет, туристическую отрасль, сферу услуг, торговлю и компании, для которых важно стабильное время доставки товаров.

Для жителей это означает, что привычные маршруты через один из ключевых мостов столицы могут существенно измениться на длительный период. Поэтому, считают в палате, новую схему движения необходимо проверить еще до начала ремонта.

ЛТПП предлагает внедрить временную организацию движения минимум за три месяца до старта строительных работ. За это время можно будет оценить, как работают новые светофоры, дорожные знаки, ограничения скорости и другие изменения, а при необходимости скорректировать их до начала реконструкции.

В организации также напоминают, что Рижский регион обеспечивает почти две трети валового внутреннего продукта Латвии. Поэтому длительные транспортные ограничения без продуманной системы объезда могут сказаться не только на работе отдельных предприятий, но и на экономике страны.

Член совета ЛТПП Гиртс Рунгайнис подчеркнул, что реконструкция такого важного транспортного объекта может либо повысить безопасность и эффективность городской инфраструктуры, либо, при недостаточном планировании, привести к длительным экономическим потерям. По его словам, предприниматели готовы участвовать в подготовке решений совместно с самоуправлением.

Палата уже направила официальное письмо руководству Рижской думы и предложила включить своих представителей в рабочую группу, которая занимается подготовкой проекта реконструкции.

Вопрос организации движения остается актуальным после недавних заявлений мэра Риги Виестурса Клейнбергса. По его словам, во время основных строительных работ рассматривается возможность полностью закрыть Вантовый мост для частного транспорта, сохранив движение только общественного и оперативного транспорта.

В качестве компенсации неудобств город планирует создать дополнительные парковки Park & Ride по обе стороны Даугавы, чтобы автомобилисты могли пересаживаться на общественный транспорт. Среди рассматриваемых площадок — территории возле Дома печати, торгового центра «Olimpia», выставочного комплекса BT1, Министерства земледелия и, возможно, торгового центра «Spice».

При этом окончательная схема движения пока не утверждена. Основные строительные работы планируется начать не раньше конца 2027 года, что, по мнению городских властей, оставляет достаточно времени для подготовки наиболее эффективного решения.

Реконструкция Вантового моста стоимостью 69,8 млн евро предусматривает полную замену вант, обновление дорожного покрытия, создание современной велосипедной инфраструктуры и капитальное обновление одного из важнейших транспортных объектов Риги.