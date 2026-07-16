В пятницу температура воздуха в Латвии повысится до +23...+28 градусов, прогнозируют синоптики.

Облачность в основном будет небольшой. В центральной части страны местами возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый ветер.

Температура воздуха в ближайшую ночь опустится до +13...+18 градусов, местами на востоке Латвии - до +10 градусов.

В Риге в конце рабочей недели будет небольшая или переменная облачность, осадков не ожидается. Будет дуть слабый юго-восточный ветер. Ночью воздух остынет до +18 градусов, в пригороде - до +15...+17 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +27...+28 градусов.