Электромобили долгое время рекламировались как возможность существенно сократить повседневные расходы на топливо, обслуживание и налоги. Однако все больше водителей публично признают, что реальный опыт не всегда совпадает с ожиданиями.
В социальных сетях развернулась широкая дискуссия о том, действительно ли владельцы электромобилей в итоге экономят, если позже, продавая автомобиль, им приходится мириться с очень стремительным падением его стоимости. Некоторые даже приходят к выводу, что, оценивая общие расходы, традиционный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания по-прежнему может оказаться выгоднее.
Дискуссию начал энтузиаст технологий и блогер Кристапс Скутелис, который признался, что разочаровался в электрификации. Он пишет, что поначалу казалось — каждый месяц удается экономить более 100 евро на топливе, обслуживании и налогах, однако в итоге всю выгоду «спускает в унитаз» цена продажи автомобиля.
На это откликнулись другие владельцы электромобилей. Один из комментаторов рассказывает, что перед покупкой подержанного Audi E-tron RWD тщательно рассчитал общие эксплуатационные расходы, но признает — затраты на электричество в них составляют лишь небольшую часть, а наибольшие опасения вызывает именно снижение стоимости автомобиля.
В свою очередь, другой участник дискуссии указывает, что не стоит смотреть только на цену продажи. По его расчетам, падение стоимости электромобиля составляет примерно 10 центов на один пройденный километр, ремонты — еще пять центов, а электричество — около трех центов. По его мнению, схожие общие расходы нередко получаются и у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.
Однако не все с этим согласны. Один из комментаторов считает, что на рынке подержанных электромобилей ситуация сложная — восьмилетний электромобиль с пробегом 170 тысяч километров продать трудно, тогда как старые дизельные автомобили с гораздо большим пробегом по-прежнему востребованы.
Похожий опыт описывает и один из владельцев “Škoda Enyaq”. Он признает, что стоимость автомобиля упала гораздо быстрее, чем у любого ранее принадлежавшего ему автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. В то же время он добавляет, что в целом, возможно, все же остался в небольшом плюсе, однако разница оказалась не такой большой, как изначально ожидалось.
Vispār, ziniet, es laikam tagad redzu, ka tas "brauc ar elektroauto un ietaupi" ir meli. Klaji meli. Pat ja pašā tosterēšanas laikā šķiet, ka esi zirgā un katru mēnesi ietaupi 100+ eiro uz degvielu un apkopēm, nodokļiem, beigās aprēķiniem treknu punktu pieliek auto pārdošanas…— Kristaps Skutelis (@krizdabz) July 15, 2026
Оставить комментарий(3)