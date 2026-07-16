Электромобили долгое время рекламировались как возможность существенно сократить повседневные расходы на топливо, обслуживание и налоги. Однако все больше водителей публично признают, что реальный опыт не всегда совпадает с ожиданиями.

В социальных сетях развернулась широкая дискуссия о том, действительно ли владельцы электромобилей в итоге экономят, если позже, продавая автомобиль, им приходится мириться с очень стремительным падением его стоимости. Некоторые даже приходят к выводу, что, оценивая общие расходы, традиционный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания по-прежнему может оказаться выгоднее.

Дискуссию начал энтузиаст технологий и блогер Кристапс Скутелис, который признался, что разочаровался в электрификации. Он пишет, что поначалу казалось — каждый месяц удается экономить более 100 евро на топливе, обслуживании и налогах, однако в итоге всю выгоду «спускает в унитаз» цена продажи автомобиля.

На это откликнулись другие владельцы электромобилей. Один из комментаторов рассказывает, что перед покупкой подержанного Audi E-tron RWD тщательно рассчитал общие эксплуатационные расходы, но признает — затраты на электричество в них составляют лишь небольшую часть, а наибольшие опасения вызывает именно снижение стоимости автомобиля.

В свою очередь, другой участник дискуссии указывает, что не стоит смотреть только на цену продажи. По его расчетам, падение стоимости электромобиля составляет примерно 10 центов на один пройденный километр, ремонты — еще пять центов, а электричество — около трех центов. По его мнению, схожие общие расходы нередко получаются и у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Однако не все с этим согласны. Один из комментаторов считает, что на рынке подержанных электромобилей ситуация сложная — восьмилетний электромобиль с пробегом 170 тысяч километров продать трудно, тогда как старые дизельные автомобили с гораздо большим пробегом по-прежнему востребованы.

Похожий опыт описывает и один из владельцев “Škoda Enyaq”. Он признает, что стоимость автомобиля упала гораздо быстрее, чем у любого ранее принадлежавшего ему автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. В то же время он добавляет, что в целом, возможно, все же остался в небольшом плюсе, однако разница оказалась не такой большой, как изначально ожидалось.