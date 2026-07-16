Центр защиты прав потребителей (PTAC) обновил и дополнил Руководство по указанию цен на товары и услуги, включая рекомендации по соблюдению принципов добросовестной коммерческой практики.

Цель внесенных изменений - способствовать более понятной, единообразной и прозрачной для потребителей практике указания цен, а также снизить риск введения покупателей в заблуждение. Обновленные рекомендации помогут торговцам правильно применять требования законодательства, а потребителям - легче понять, являются ли заявленные скидки, акции или распродажи реальными и обоснованными. Основные изменения касаются трех направлений.

Сообщения о снижении цен. В руководстве уточнены требования к указанию срока действия предложения, разъяснено, как эти правила применяются в различных ситуациях, а также изложены принципы, касающиеся частоты проведения акций и продления их сроков.

Указание первоначальной и акционной цены. Уточнены случаи, когда продавцы обязаны указывать первоначальную цену и цену со скидкой, в том числе при комбинированных предложениях, скидках за объем покупки и других видах акций.

Распродажи. В руководстве более подробно разъясняется понятие распродажи, случаи ее проведения и предъявляемые к ней требования. Особое внимание уделено обязанности указывать причину распродажи, а также необходимости четко разграничивать распродажи и обычные акции.

PTAC напоминает, что информация о ценах должна быть ясной, достоверной и легко воспринимаемой потребителями. Вводящая в заблуждение информация о скидках, акциях или распродажах может повлиять на решения покупателей и создать риск недобросовестной конкуренции на рынке. Центр призывает предпринимателей ознакомиться с обновленным Руководством на своем сайте и соблюдать изложенные в нем основные принципы в повседневной коммерческой деятельности.