С начала 2026 года на государственных дорогах Латвии отремонтировали выбоины общей площадью более 187 тысяч квадратных метров. Это немного больше, чем за аналогичный период прошлого года, а общая стоимость работ на асфальтовых и гравийных дорогах превысила 5,3 млн евро.

За первые шесть месяцев 2026 года на государственных автодорогах Латвии с асфальтовым покрытием устранили выбоины общей площадью 187,2 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в предприятии «Латвийские государственные дороги» (ЛГД).

На ремонт асфальтового покрытия было направлено 2,52 млн евро с учетом НДС.

Больше всего работ пришлось на дороги местного значения — там отремонтировали почти 89,4 тыс. квадратных метров покрытия. На региональных дорогах восстановили около 80,1 тыс. квадратных метров, а на главных государственных магистралях — 17,7 тыс. квадратных метров.

По сравнению с первой половиной прошлого года объем ремонта увеличился. Тогда дорожные службы устранили выбоины на площади около 179,7 тыс. квадратных метров.

Это говорит о том, что после зимы дорожным службам вновь пришлось устранять значительный объем повреждений, прежде всего на менее загруженных дорогах местного и регионального значения.

Параллельно велись работы и на дорогах с гравийным покрытием. За полгода было ликвидировано просадок и выбоин общим объемом почти 71,8 тыс. кубометров. Стоимость этих работ составила еще 2,88 млн евро.

В ЛГД напоминают, что массовый ремонт асфальтового покрытия начинается весной, когда среднесуточная температура воздуха стабильно превышает +5 градусов. Приоритет получают дороги с наиболее интенсивным движением и более высоким классом содержания.

При этом опасные выбоины глубиной более пяти сантиметров устраняются круглый год, в том числе зимой. В холодное время для этого используется технология холодного асфальта, а после наступления теплой погоды дорожные службы переходят к полноценному ремонту покрытия.

В ведении ЛГД находится более 20 тысяч километров государственных автомобильных дорог, поэтому устранение сезонных повреждений остается одной из крупнейших ежегодных задач дорожных служб.