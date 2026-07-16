В Латвии все острее ощущается нехватка профессиональных кровельщиков, признали в Латвийском объединении кровельщиков. Несмотря на то, что профессия хорошо оплачивается и недостатка в работе нет, молодежь все реже выбирает обучение специальности кровельщика, сообщает Латгальская редакция LSM.

Реконструкция крыши Даугавпилсской католической церкви Святого Петра продолжается уже несколько лет, однако постепенно работы подходят к завершению. Перед их началом пришлось столкнуться не только с трудностями при получении финансирования, но и с поиском специалистов.

«Я служу в приходе Святого Петра уже четвертый год. Когда начал работать, первой задачей, конечно, было заняться крышей церкви. Благодаря предыдущему настоятелю прихода, декану Михаилу Савицкому, который уже начал оформлять всю документацию, мне оставалось тольков реализовать все, что в этой документации и сами работы. Конечно, были опасения по поводу того, где найти средства на оплату тем, кто будет выполнять эти работы», — рассказал настоятель прихода Святого Петра в Даугавпилсе Мартиньш Клушс.

Реконструкцию крыши церкви выполняет предприятие, руководителем которого является Валдис Вуцанс, одновременно занимающий должность председателя правления Латвийского объединения кровельщиков. Он признал, что профессиональных кровельщиков в Латвии действительно не хватает.

Например, в объединении состоит лишь немногим более 30 профессиональных кровельщиков, причем около 20 из них работают в Риге.

«Работы у нас очень много — и в этом сезоне, и в прошлом, и еще в течение примерно пяти-шести предыдущих сезонов. Судя по всему, следующий сезон тоже будет насыщенным. Конечно, в Рижском районе профессиональных кровельщиков значительно больше. В регионах ощущается нехватка хорошо подготовленных специалистов. А работы для них было бы более чем достаточно», — отметил Вуцанс.

На услуги профессиональных кровельщиков уже образовалась очередь. Нередко ждать приходится несколько лет.

«Если я правильно помню, это было два с половиной года, а то и больше. Когда мне меняли крышу, я сказал, что, возможно, один мой родственник тоже хотел бы заменить свою. Это был 2024 год. И когда Валдис сообщил, что у него осталась одна или две крыши уже на 2027 год, становится понятно, насколько востребована эта профессия», — рассказал житель Даугавпилса Янис Вилцанс.

Получить образование кровельщика в Латвии можно только в Огрском техникуме. В прошлом году из-за отсутствия интереса группу по специальности кровельщика там набрать не удалось.

«Молодые люди должны понимать специфику этой работы, поэтому мы обычно отбираем наиболее мотивированных и целеустремленных, чтобы они по возможности остались работать в этой отрасли и на рынке труда. Но я полностью согласна и с самой ассоциацией: чтобы обеспечить специалистами всю территорию Латвии, их необходимо готовить в большем количестве, особенно если обучение ведется только в одном учебном заведении», — пояснила директор Огрского техникума Арманда Аузиня.

В Латвийском объединении кровельщиков не отрицают, что профессионального кровельщика не обязательно привлекать для замены крыш всех жилых домов. Однако при проведении работ на крышах исторических зданий участие такого специалиста необходимо.

«Когда нас вызывают на объекты, где до этого уже побывал кто-то из «мастеров», почти всегда возникают проблемы с несовместимостью материалов. А когда у человека нет глубокого понимания того, как правильно укладывать слои материалов и обеспечивать их долговечность, в итоге оказывается испорченной вся конструкция кровельного пирога», — отметил Вуцанс.

В объединении считают, что специалист-кровельщик должен быть в каждом самоуправлении.