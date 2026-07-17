После закрытия Гривского отделения Даугавгривской тюрьмы примерно 240 из 400 нынешних сотрудников обеих даугавпилсских тюрем будет предложена возможность продолжить работу во втором отделении тюрьмы - Даугавпилсском, а примерно 40% работников городских мест заключения придется искать новые места.

По данным Управления мест заключения (УМЗ), примерно 150 сотрудникам, у которых после перемен больше не будет работы в даугавпилсских тюрьмах, будет предложена возможность продолжить службу или работу в других местах заключения - Екабпилсской тюрьме, Рижской центральной тюрьме, Ильгюциемской тюрьме, Олайнской тюрьме, Валмиерской тюрьме или Цесисском воспитательном учреждении для несовершеннолетних.

УМЗ поясняет, что Даугавгривская тюрьма юридически и организационно является одним структурным подразделением УМЗ, деятельность которого в настоящее время обеспечивается в двух тюрьмах - Гривском и Даугавпилсском отделениях. Гривское отделение Даугавгривской тюрьмы прекратит работу 15 декабря, а второе отделение тюрьмы в Даугавпилсе продолжит работу.

Должностные лица и работники трудоустроены в Даугавгривской тюрьме, а не в одном из отделений как в отдельном структурном подразделении, соответственно, УМЗ не уточняет, сколько именно сотрудников работает в ликвидируемом Гривском отделении. В обоих отделениях тюрьмы в общей сложности 506 должностей, но в настоящее время реально трудоустроено 405 человек.

Должности в тюрьме уже постепенно сокращаются, если сотрудники сами уходят с работы, переводятся на другое место службы или выходят на пенсию по выслуге лет. После закрытия Гривской тюрьмы будет утвержден новый штатный список Даугавгривской тюрьмы, который будет предусматривать 240 должностей.

Ситуация каждого сотрудника тюрьмы будет оцениваться индивидуально, с учетом занимаемой им должности, квалификации, профессионального опыта, выслуги лет, места жительства, семейных обстоятельств и желания продолжать службу.

До закрытия Гривского отделения право на пенсию по выслуге лет в связи с достижением установленного возраста получат 14 сотрудников, а трое сотрудников достигнут пенсионного возраста.

Сотрудникам тюрьмы также будут предложены вакансии в новой Лиепайской тюрьме и других местах заключения в Латвии. В настоящее время 17 должностных лиц Даугавгривской тюрьмы переведены для дальнейшей службы в Екабпилсскую тюрьму, сообщает УМЗ.