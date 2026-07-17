Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Дороги будут перегружены: где в выходные лучше не ехать 0 591

Наша Латвия
Дата публикации: 17.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ремонт дороги

Фото: LVC.

В пятницу днем на дорогах вокруг Риги ожидается интенсивное движение, а в субботу возможны серьезные заторы на Лиепайском шоссе из-за концерта группы Prāta vētra. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и учитывать дорожные работы.

Водителей предупредили о пробках под Ригой и на шоссе в Лиепаю

В пятницу днем наиболее напряженная дорожная ситуация ожидается в окрестностях Риги, особенно на дорогах в сторону побережья. Дополнительные затруднения создают ремонтные работы в Икшкиле, Олайне и на начальном участке Лиепайского шоссе.

В субботу интенсивное движение прогнозируется на трассе A9 в направлении Лиепаи, где состоится концерт группы Prāta vētra. На участках от Бривкални до Кливе и от Блидене до Броцени действует реверсивное движение, поэтому при большом потоке автомобилей возможны длительные пробки.

Всего на государственной дорожной сети продолжаются ремонтные работы на 72 участках. На многих из них установлены временные светофоры, поэтому водителям советуют закладывать дополнительное время на поездку.

Наиболее серьезные ограничения действуют:

  • на Даугавпилсском шоссе (A6) — на нескольких участках задержка может достигать 40 минут;

  • на объездной дороге Даугавпилса (A14) — до 30 минут;

  • на Лиепайском шоссе (A9) между Блидене и Пурвакрогсом — около 20 минут.

Сложная ситуация также сохраняется на ряде региональных дорог, в том числе Цесис—Мадона (P30), Гулбене—Балви (P35), Тинужи—Кокнесе (P80), Бауска—Айзкраукле (P87) и Приекуле—граница Литвы (P114), где время проезда через ремонтные участки может увеличиться до 30–45 минут.

Дорожные службы рекомендуют водителям заранее планировать поездки, следить за актуальной информацией о дорожных работах и по возможности выбирать альтернативные маршруты, особенно при поездках в сторону Лиепаи в выходные дни.

×
Читайте нас также:
#путешествия #автомобили #пробки #дорожное движение
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
2
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: дрон Эксклюзив!
Изображение к статье: Президент Ринкевич в Рижском роддоме
Изображение к статье: Операционная в ЛОК Эксклюзив!
Изображение к статье: Трудные подростки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Бланк и деньги
В мире
Изображение к статье: «Монстры на каникулах» получат пятую часть
Культура &
Изображение к статье: Артурc Упитис
ЧП и криминал
Изображение к статье: женщина на пляже
Наша Латвия
Изображение к статье: Выдача кредита
Бизнес
Изображение к статье: Магазинные полки
Наша Латвия
Изображение к статье: Бланк и деньги
В мире
Изображение к статье: «Монстры на каникулах» получат пятую часть
Культура &
Изображение к статье: Артурc Упитис
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео