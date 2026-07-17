В пятницу днем на дорогах вокруг Риги ожидается интенсивное движение, а в субботу возможны серьезные заторы на Лиепайском шоссе из-за концерта группы Prāta vētra. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и учитывать дорожные работы.

Водителей предупредили о пробках под Ригой и на шоссе в Лиепаю

В пятницу днем наиболее напряженная дорожная ситуация ожидается в окрестностях Риги, особенно на дорогах в сторону побережья. Дополнительные затруднения создают ремонтные работы в Икшкиле, Олайне и на начальном участке Лиепайского шоссе.

В субботу интенсивное движение прогнозируется на трассе A9 в направлении Лиепаи, где состоится концерт группы Prāta vētra. На участках от Бривкални до Кливе и от Блидене до Броцени действует реверсивное движение, поэтому при большом потоке автомобилей возможны длительные пробки.

Всего на государственной дорожной сети продолжаются ремонтные работы на 72 участках. На многих из них установлены временные светофоры, поэтому водителям советуют закладывать дополнительное время на поездку.

Наиболее серьезные ограничения действуют:

на Даугавпилсском шоссе (A6) — на нескольких участках задержка может достигать 40 минут ;

на объездной дороге Даугавпилса (A14) — до 30 минут ;

на Лиепайском шоссе (A9) между Блидене и Пурвакрогсом — около 20 минут.

Сложная ситуация также сохраняется на ряде региональных дорог, в том числе Цесис—Мадона (P30), Гулбене—Балви (P35), Тинужи—Кокнесе (P80), Бауска—Айзкраукле (P87) и Приекуле—граница Литвы (P114), где время проезда через ремонтные участки может увеличиться до 30–45 минут.

Дорожные службы рекомендуют водителям заранее планировать поездки, следить за актуальной информацией о дорожных работах и по возможности выбирать альтернативные маршруты, особенно при поездках в сторону Лиепаи в выходные дни.