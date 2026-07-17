Последствием ажиотажа на рынке гранул последних недель стало то, что магазины ввели ограничения на покупку гранул одним человеком. Спрос резко вырос, однако в отраслевой ассоциации говорят, что рынок постепенно начинает успокаиваться и, скорее всего, в течение месяца ситуация стабилизируется, сообщает Латвийское радио.

С началом ажиотажа на рынке гранул магазины установили ограничения. Как в магазинах Depo, так и в KSenukai один покупатель в день может приобрести максимум две палеты гранул. В магазинах признают — спрос на гранулы по-прежнему высокий. Официальных комментариев торговцы, однако, не предоставляют.

Председатель правления Латвийской ассоциации биомассы LATbio Дидзис Палейс говорит, что это кратковременный ажиотаж: «Все очень просто. Причина ажиотажа в том, что люди заранее готовятся к следующему сезону.

И то, что необходимо на следующую зиму, они пытаются купить за один или два месяца. Главная проблема в том, что спрос не распределяется равномерно на протяжении всего года, а весь годовой объем люди пытаются приобрести за один-два месяца, и тогда возникает напряжение».

Можно прогнозировать, что рынок постепенно успокоится.

«Я вижу, что большая часть людей уже купила гранулы. Редко у кого гранулы еще не приобретены. Либо люди уже встали в очередь у производителя и ждут, когда их доставят. Это означает, что спрос, скорее всего, начнет снижаться, и этот ажиотаж может закончиться через полтора месяца, когда большинство обеспечит себя всем необходимым», — считает Палейс.

Палейс рассказал и том, насколько сейчас длинные очереди: «От недели до месяца — в зависимости от места. Но ощущение такое, по крайней мере еще позавчера утром я разговаривал с производителями — с теми, кто состоит в ассоциации, — что спрос уже начинает снижаться».

Руководитель ассоциации объясняет, что это лето отличается тем, что много продукции покупают польские покупатели, и это влияет на цены.

Сейчас цены на гранулы уже превысили 300 евро за тонну, тогда как год назад они составляли 220 евро за тонну.

«То, что поляки покупают у нас по ценам, которые выше тех, по которым производители гранул продают на внутреннем рынке, связано с тем, что некоторые польские торговцы, очевидно, надеются, что в сезон цены на гранулы будут выше, и чисто в спекулятивных целях, возможно, покупают дороже. Но мне сложно это комментировать, это мое личное мнение», — отметил руководитель Латвийской ассоциации биомассы LATbio.

Сейчас большая часть произведенной продукции экспортируется, однако внутренний рынок является приоритетом.

«Наше производство в несколько раз превышает внутреннее потребление. Общая установленная производственная мощность близка к двум миллионам тонн. А потребление внутреннего рынка, если оценивать по прошлогодней холодной зиме, составляло около 350 тысяч тонн.

Еще и еще раз : у нас достаточно объема гранул. В Латвии никогда не будет ситуации, когда все гранулы будут раскуплены…