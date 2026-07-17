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Купол над Инчукалнсом? Что придумали латвийские военные 2 311

Наша Латвия
Дата публикации: 17.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс

Латвия усиливает защиту энергообъектов из-за опасений по поводу возможных провокаций со стороны России, сказал в интервью агентству "Reuters" премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.

Лидеры Латвии, Литвы и Польши в последнее время неоднократно говорили о предупреждениях западных спецслужб по поводу того, что Россия планирует провокации и атаки на объекты энергетической инфраструктуры в регионе.

На вопрос "Reuters", была ли усилена безопасность в Латвии в связи с такими рисками, Кулбергс ответил: "Разумеется, в Инчукалнсе [газохранилище], на предприятиях нашего энергетического сектора и, безусловно, на гидроэлектростанциях".

Кулбергс также сообщил, что во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте попросил альянс усилить противовоздушную оборону и увеличить численность военнослужащих в Латвии. Также он высказал просьбу о более быстрой интеграции в системы обороны НАТО противодронных систем, разработанных Латвией в сотрудничестве с Украиной.

Он также сообщил, что правительство Латвии готовится к возможным провокациям России с целью вмешательства в предстоящие в октябре парламентские выборы.

Кулбергс также сообщил, что в разговоре с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте он попросил альянс улучшить противовоздушную оборону и увеличить число военнослужащих в Латвии.

Он также попросил о быстрой интеграции разработанных Латвией в сотрудничестве с Украиной противодронных систем в системы обороны НАТО.

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#НАТО #выборы #интервью #Латвия #энергетика #безопасность #Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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