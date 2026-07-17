В субботу в Латвии усилится ветер и, начиная с запада, местами ожидается дождь, прогнозируют синоптики.

Ночью в основном будет небольшая облачность, в западной и центральной части страны местами возможен кратковременный дождь. При слабом до умеренного южном, юго-восточном ветре температура воздуха понизится до +15..+20 градусов, местами в восточных краях - до +12 градусов.

В течение дня начиная с запада страны пройдут дожди, местами ожидаются грозовые ливни. Южный, юго-восточный ветер порывами усилится до 11-16 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +25..+28 градусов, но в части Курземе температура не превысит +22..+24 градусов.

В Риге 18 июля вероятность дождя возрастет со второй половины дня, возможна также гроза. Постепенно усилится юго-восточный ветер, который сменится на южный; днем ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +19 градусов, в середине дня она достигнет +27, +28 градусов.

В воскресенье количество осадков еще больше увеличится.