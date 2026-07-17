Генеральная прокуратура начала уголовный процесс о действиях должностных лиц Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси в связи с организацией нелегальной миграции в Латвию, сообщили в прокуратуре.

В настоящее время уголовный процесс начат по факту, а не против конкретных должностных лиц, а его расследованием будет заниматься департамент защиты госбезопасности Генеральной прокуратуры. Это первый случай, когда Латвия в рамках уголовного процесса будет оценивать действия белорусских должностных лиц.

Как сообщили в прокуратуре, было получено заявление Государственной пограничной охраны (ГПО), в котором говорится, что с августа 2021 года она сталкивается с длительным и систематическим миграционным давлением на латвийско-белорусской границе, которое следует расценивать не как совокупность попыток незаконного пересечения границы отдельными гражданами третьих стран, а как сознательную и систематическую противоправную деятельность преступной организации, в состав которой входят должностные лица структур ГПК Беларуси.

Перечисленные в заявлении и его приложениях сведения дают основания полагать, что создана преступная организация, состоящая как минимум из пяти человек, которая совершила особо тяжкое преступление против Латвии. Это выражалось в систематическом подрыве деятельности латвийской погранохраны и повреждении инфраструктуры охраны границы, что препятствовало выполнению задач пограничной службы и ослабляло ее эффективность.

Преступная организация также координировала и способствовала незаконному перемещению лиц через государственную границу, указали в прокуратуре.

Возбуждение уголовного процесса является важным шагом, поскольку подтверждает, что подобные действия расцениваются не как отдельные нарушения границы, а как целенаправленное преступление против Латвии и ее безопасности, подчеркнули в прокуратуре.

Уголовный процесс обеспечит возможность систематически собирать, проверять и закреплять доказательства действий и ответственности причастных лиц. В долгосрочной перспективе эти доказательства могут быть использованы для привлечения виновных к ответственности, как только появятся юридические возможности, пояснили в прокуратуре.

Генеральный прокурор Арминс Мейстерс ранее в заявлял, что ни у кого нет сомнений в том, что нелегальная миграция организуется при участии белорусских властей.

Мейстерс подтвердил, что ведется сбор информации и рассматривается возможность уголовного процесса против белорусских должностных лиц за фактическую организацию и поддержку нелегальной миграции.

Как сообщалось, в этом году от незаконного пересечения латвийско-белорусской границы были удержаны 8070 человек, а в прошлом году ГПО предотвратила попытки 12 046 человек незаконно пересечь границу.