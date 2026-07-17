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Месяцев день. Что можно и что нельзя делать православным Латвии 18 июля 2026 года? 0 148

Наша Латвия
Дата публикации: 17.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Афанасий Афонский

18 июля 2026 года чтят память преподобного Афанасия, игумена Афонского.

Этот святой за свою жизнь выдержал огромное число нападений на него бесов, сумел все это превозмочь и достичь истинного духовного совершенства. Ему несколько раз являлась Богородица. Также этот день носит название Месяцев: считается, что долгий пристальный взгляд на Луну помогает вылечить многие болезни.

О чем вспоминают в Церкви 18 июля 2026 года

Родился святой в середине X века в Трапезунде (город на побережье Черного моря в Турции). Он появился на свет в благочестивой христианской семье и получил имя Авраамий.

Он рано осиротел и попал на воспитание к одной благочестивой монахине. У нее он научился навыкам иноческой жизни. Когда он подрос, то был отправлен на обучение в Византию. Там он сумел быстро и блестяще овладеть многими науками. А потом познакомился с Михаилом Малеином, после чего отринул всю мирскую шелуху и погрузился исключительно в духовную жизнь.

Он принял монашество с именем Афанасий в Киминском монастыре в Малой Азии. Он не только усердно молился, но и занимался там переписыванием богослужебных книг. Он много молился, держал пост, и в конце концов достиг такого духовного совершенства, что по благословению игумена был признан достойным пустынножительства на горе Афон. Там Афанасий боролся с искушениями, посылаемыми дьяволом, побеждая его козни молитвой. Тогда он получил дар умилительных слез.

Также он удостоился дара прозорливости и чудотворений, он исцелял больных и изгонял дьявола. Через некоторое время он почувствовал в себе достаточно сил, чтобы основать монастырь. Там был очень строгий устав, но, наслышанные об его удивительных чудесах, к нему на Афон потянулись многие, даже архиереи мечтали стать простыми монахами в его Лавре. К нему являлась сама Богородица, которая обещала ему и его обители помощь и покровительство.

Он заранее предвидел свою кончину и дал последние наставления братии. После чего с несколькими монахами взошел на верх строящейся колокольни, которая в тот момент обвалилась, и он был завален камнями. Тело его, пока откапывали, пролежало непогребенным три дня, и оно так и осталось нетленным. А во время похорон вопреки природе из раны на ноге потекла кровь. Старцы собирали ее в полотенца, и потом она исцеляла от многих болезней.

Смысл праздника

Вспоминают святого, который совершал невероятные чудеса и при жизни удостоился знакомства с богоматерью.

Народные приметы погоды

— Яркая Луна обещает теплую и сухую осень.

— Тускло-желтый диск — к дождливой погоде в ближайшие дни.

— Утренний туман стелится над водой — к дождю.

Что можно делать 18 июля 2026 года

— Обязательно в этот день полюбоваться Луной и загадать в этот момент желание.

— Принято готовить песочное печенье с орехами в форме полумесяца. Есть его принято на улице.

Что нельзя делать 18 июля 2026 года

— Нельзя никому рассказывать о планах на будущее.

— Не начинайте новых дел.

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#погода #Латвия #традиции #народные приметы
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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