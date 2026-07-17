Предлагаемые изменения направлены на то, чтобы к обучению допускались абитуриенты с достаточным уровнем академической подготовки и знанием языка обучения.

По данным IZM, в октябре 2025 года в Латвии обучались почти 75 тысяч студентов, из которых более 12 тысяч были иностранцами. В последние годы увеличилось как число выданных иностранным студентам видов на жительство для учебы, так и число аннулированных разрешений, а также выявленных нарушений правил пребывания и трудоустройства.

Согласно проекту, все иностранные абитуриенты обязаны предоставлять сертификат международного образца, подтверждающий владение языком обучения. Одновременно предлагается отменить действующее исключение, которое позволяло не предоставлять такой сертификат иностранным абитуриентам, если они ранее получили образование на том же языке, на котором собираются учиться в Латвии. Теперь подтверждать знание языка обучения должны будут все иностранные студенты.

Кроме того, предлагается установить проходной уровень академической успеваемости для иностранных абитуриентов. При поступлении на программы бакалавриата оценки по профильным предметам в аттестате должны составлять не менее 60%. Кроме того, абитуриенты должны будут представить результаты стандартизированного теста SAT не ниже 1200 баллов. В министерстве считают, что это позволит единообразно оценивать академическую подготовку абитуриентов независимо от страны их происхождения.

Еще одно предложение предусматривает, что вузы будут обязаны хранить записи видеоинтервью с иностранными абитуриентами. В пояснении к проекту отмечается, что при рассмотрении заявлений на визы дипломатические представительства Латвии выявляли случаи, когда зачисленные на англоязычные программы граждане третьих стран не могли ответить на простые вопросы на английском языке.

Также высшие учебные заведения планируется обязать контролировать участие иностранных студентов в учебном процессе. Если студент без уважительной причины в течение десяти дней подряд не посещает занятия и с ним невозможно связаться либо в течение месяца посещает менее 80% занятий, вуз будет обязан отчислить его.