Кто же не любит скидки? Возможность купить желанную вещь дешевле всегда радует. Но иногда ценники в магазине привлекают внимание совсем по другой причине - пишет La.lv.

Именно так произошло с фотографией, которую пользовательница Зане опубликовала в социальной сети Threads. На снимке запечатлен необычный ценник с надписью «Новая жизнь», а рядом указана цена — 8 евро. Под фото она с юмором написала: «Наконец-то акция, которая действительно пригодится!»

Публикация быстро вызвала волну шуток в комментариях.

«Недорого! Мне, пожалуйста, две!» — написала Ева.

Айнарс пошутил: «Наверное, срок годности заканчивается, поэтому так дешево.»

Мара продолжила: «Какой еще срок годности? А если покупать оптом — новая жизнь продлевается или можно выбрать сразу несколько вариантов?»

Многие пользователи также отметили, что цена выглядит подозрительно низкой. Скорее всего, речь идет о случайной ошибке сотрудников магазина или неудачно размещенном ценнике, однако фотография успела рассмешить тысячи пользователей и быстро разошлась по соцсетям.