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«Они строят капитализм, а Латвия - социализм». Глава медицинского центра о реальной ситуации в стране 1 584

Наша Латвия
Дата публикации: 17.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Председатель правления "Veselības centrs 4" Марис Ревалдс

Председатель правления "Veselības centrs 4" Марис Ревалдс

Марис Ревалдс: "Бюрократы и те, кто находятся у власти, считают, что государство принадлежит им"

Председатель правления одного из крупнейших в стране негосударственных медицинских центров - Veselības centrs 4, Марис Ревалдс в интервью ТВ24 прокомментировал разницу в экономическом развитии Латвии и Литвы: "Литва, равно как и Польша строят капитализм, рыночную экономики. И эти две страны, вместе с Ирландией, являются странами с самой быстро растущей экономикой в Евросоюзе. Литва уже стала таким экономическим тигром, литовцы умнее нас... А Латвия строит социализм, бюрократический аппарат и те, кто находятся у власти, считают, что страна принадлежит им, а мы, предприниматели, должны им служить. Хотя мы все прекрасно понимаем, что именно бизнес генерирует налоги, развивает экономику..."

По словам М. Ревалдса, чиновники и политики не любят предпринимателей, поскольку у них, даже с ограниченными ресурсами, все получается, а у публичных (читай - государственных и муниципальных) ничего не получается...

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#Литва #налоги #медицина #Латвия #развитие #экономика #бюрократия #политика
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Эдуард Эльдаров
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