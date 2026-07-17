Председатель правления одного из крупнейших в стране негосударственных медицинских центров - Veselības centrs 4, Марис Ревалдс в интервью ТВ24 прокомментировал разницу в экономическом развитии Латвии и Литвы: "Литва, равно как и Польша строят капитализм, рыночную экономики. И эти две страны, вместе с Ирландией, являются странами с самой быстро растущей экономикой в Евросоюзе. Литва уже стала таким экономическим тигром, литовцы умнее нас... А Латвия строит социализм, бюрократический аппарат и те, кто находятся у власти, считают, что страна принадлежит им, а мы, предприниматели, должны им служить. Хотя мы все прекрасно понимаем, что именно бизнес генерирует налоги, развивает экономику..."

По словам М. Ревалдса, чиновники и политики не любят предпринимателей, поскольку у них, даже с ограниченными ресурсами, все получается, а у публичных (читай - государственных и муниципальных) ничего не получается...