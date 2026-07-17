Сегодня вечером около 19:00 в Риге на территории терминала Meldru ielā 3, вероятно, при выполнении сварочных работ произошло возгорание груза на причале.

На месте работают сотрудники VUGD. Задействована специальная техника, а со стороны акватории к тушению также привлечён портовый буксир "Stella".

В воде устанавливаются абсорбирующие боны, чтобы предотвратить возможное распространение загрязнения в акватории.

В связи с возможным задымлением воздуха и/или изменением направления ветра жителей просят не держать окна открытыми.

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