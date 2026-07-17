Слизни — кошмар любого дачника. Буквально за считаные часы они способны уничтожить значительную часть урожая. Увы, избавиться от них раз и навсегда невозможно. Но минимизировать ущерб вполне реально.

Способ 1. Ручной сбор

Трудоёмкий, но самый действенный. Собирать вредителей нужно рано утром или вечером, когда они максимально активны, особенно после дождя. Садовод Андрей Туманов и вовсе советует действовать ночью.

«Если в вашей семье есть потенциальный охотник, а ему никто не даёт ружьё, вооружаете его фонариком и отправляете на ночную охоту. Обнаружить слизней можно по дорожкам, которые они за собой оставляют. Как только выследили их, дальше начинается самое интересное. Дело в том, что слизни большие любители своих павших собратьев. Поэтому убиваете одного, запоминаете это место, уходите минут на 15. Когда вернётесь спустя время, увидите, что эти каннибалы уже поедают своего собрата, — как минимум штук 5–10. В этот момент вы их и собираете в любую ёмкость с крепким солевым раствором».

Важно: обязательно надевайте перчатки — слизни могут быть переносчиками паразитов. Собирать лучше палочками или специальными щипцами (пинцетами).

Способ 2. Влажные укрытия

Если ночью охотиться нет возможности, устройте на слизней засаду. «Разложите по участку мокрую ветошь, листья лопуха, старые мешки, прикройте досками, — советует садовод Татьяна Светлая. — Слизни будут прятаться днём под этими укрытиями от солнца. После заката просто приподнимите укрытие и соберите вредителей».

Примерно так же действует такая необычная ловушка: возьмите грейпфрут, разрежьте пополам, выньте мякоть и положите кожуру срезом вниз на землю в местах скопления вредителей. Слизни и улитки заползают под «крышку» из кожуры, а вечером их легко собрать вместе с ловушкой.

Способ 3. Ловушки с приманками

«Слизней привлекает хмельной аромат, — рассказывает биолог Максим Петров. — Поэтому эффективны ловушки с пивом. Вкопайте в землю небольшие ёмкости (обрезанные бутылки, стаканчики) так, чтобы края были вровень с почвой. Налейте внутрь тёмное пиво, сладкий сок или раствор дрожжей с сахаром примерно на треть. Запах привлекает слизней, они падают внутрь, а вот обратно выбраться уже не могут. Приманки нужно постоянно обновлять, особенно в жару».

Способ 4. Физические барьеры

Максим Петров также советует создать физические барьеры вокруг растений. Это могут быть полосы шириной 10–15 сантиметров из древесной золы, диатомита, измельчённой яичной скорлупы, мелкого гравия, ракушечника или хвойных иголок. «Острые частицы и щелочная среда повреждают покровы моллюсков и вызывают обезвоживание. После дождя защитный слой нужно обновлять».

Большинство дачников привыкли поливать огород на закате, чтобы солнце не сожгло листья, а влага за ночь напитала корни. Для испанского слизня в Латвии - это лучший подарок.

Способ 5. Электрохимический барьер

Против слизней неплохо работает медная лента. При контакте со слизью медь вступает в электрохимическую реакцию, вызывая у моллюсков неприятные ощущения.

Используйте самоклеящуюся медную ленту шириной не менее 5 сантиметров: узкие полоски слизни просто переползают. Закреплять ленту нужно по периметру грядок, на бортиках ящиков и горшков.

Способ 6. Настои и опрыскивания

Перец и горчица — жёсткий дуэт против слизней: капсаицин обжигает, горчица дезориентирует — и вредители обходят грядки стороной (не все, но многие).

Измельчите 100 граммов свежего (или 50 граммов сушёного) перца, залейте литром тёплой воды, настаивайте сутки в темноте, процедите и добавьте чайную ложку хозяйственного мыла — оно закрепит состав. Опрыскивайте почву вокруг растений и нижние края листьев: именно тут слизни подбираются к посадкам. Делайте это утром или вечером без солнца, чтобы не обжечь зелень. Эффект держится 7–10 дней, после сильного дождя повторите.

Горчичный полив — смена среды. Растворите столовую ложку горчичного порошка в литре воды, дайте постоять 3–4 часа и пролейте периметр грядок и дорожки. Горчица делает поверхность неудобной для ползания. Лучше поливать в сухую погоду и не чаще раза в неделю, чтобы не нарушить микрофлору почвы.

Важно: работать надо в перчатках и очках — составы сильно раздражают кожу и глаза. Хранить смеси и настои следует подальше от детей и животных. Перед массовой обработкой протестируйте на 1–2 растениях: если через сутки появятся пятна или скручивание, снижайте концентрацию.

Способ 7. Биологические методы

Если живёте за городом постоянно и содержите птицу, обратите внимание на главных врагов слизней — уток-бегунков. «Я сделала ставку на биологическую защиту огорода и не пожалела, — рассказывает известный садовый блогер Кристина Бойко. — Одна такая утка способна съедать от 20 до 100 слизней в день. По данным наблюдений, 1–2 утки на 100 квадратных метров снижают численность слизней примерно на 90% уже за месяц. Не зря эту породу исторически разводили в рисовых хозяйствах Юго-Восточной Азии: их специально отбирали как полевых помощников именно из-за любви к брюхоногим моллюскам. При этом бегунки выгодно отличаются дисциплинированностью: они старательно собирают вредителей и при этом почти не портят грядки. Для сравнения: неплохо справляются со слизнями и утки породы хаки-кэмпбелл, но они чаще устраивают беспорядок на участке — раскапывают почву и вытаптывают посадки.

Рядом с утками отлично работают и куры: на свободном выгуле они активно поедают не только слизней, но и личинок майского жука, гусениц, колорадских жуков, клещей, тлю и мух».

Способ 8. Растительные репелленты

«Высаживайте рядом с культурными посадками растения, отпугивающие слизней: чеснок, лук, розмарин, шалфей, тимьян, лаванду, полынь, петрушку, укроп, — рекомендует агроном Людмила Воинкова. — Такой приём работает за счёт ярко выраженного аромата и специфических соединений, которые выделяют эти культуры: эфирные масла и фитонциды создают для слизней некомфортную среду, маскируя запах привлекательных для них овощей и затрудняя ориентацию по запаху».

Профилактика

Чтобы не доводить до масштабной проблемы, важно не только бороться с уже имеющимися вредителями, но и не создавать для них благоприятных условий. Многие из советов могут казаться банальными, но часто дачники забывают о самых элементарных мерах профилактики.