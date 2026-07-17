Есть такой старый анекдот: «Хорошая болезнь склероз: ничего не болит и каждый день новости!». Перефразировав его, можно сказать, что хорошо быть новым человеком в госуправлении: каждый день гарантированы новости!

Век живи – век учись

Вот на днях премьер Андрис Кулбергс с удивлением узнал, как устроена латвийская система стационарной медпомощи. Глава правительства не просто удивился, а был шокирован!

Конечно, какой-нибудь зануда тут же припомнит, что вообще-то Кулбергс пришел на должность премьера не с улицы - он был 3,5 года депутатом Сейма, а его политическая сила – Объединенный список, — даже была частью второго правительства Кариньша. Более того, именно делегированный Объединенным списком кандидат – Лига Менгельсоне, – руководила минздравом почти год во втором правительстве Кариньша!

Сами себе доктора

Так или иначе, но у Кулбергса есть все основания разнести в пух и прах систему организации здравоохранения, которая действительно неэффективна и построена таким образом, чтобы ни премьер, ни минздрав не могли «напрямую вмешаться» в деятельность больниц.

Дело в том (и на это указал и премьер), что больницы юридически являются государственными ООО. То есть должны заниматься коммерческой деятельностью и работать с прибылью. Кулбергс прав в том, что де-факто больницы не могут работать с прибылью, поскольку главным образом живут на дотации от государства. Да, больницы оказывают и платные услуги — например, специалисты в рамках амбулаторий (поликлиник) при университетских больницах оказывают платные консультации. Однако это дает больницам минимальный доход по сравнению с государственными субсидиями и в основном позволяет самим эскулапам получить прибавку к жалованью.

Очевидно, что структура государственных ООО была создана для того, чтобы легко можно было отбиваться от тех, кто выделяет стационарам основные средства, то есть минздрава. Оперативное руководство осуществляют правления больницы, за правлением якобы надзирает совет – ни министр здоровья, ни госсекретарь напрямую влиять на управление больницей не могут. Эта система позволяет финансировать большой управленческий персонал.

Без правлений и советов?

Фактически премьер, сам того не подозревая, косвенно призвал вернуться к старой системе нашего страшного прошлого, когда больницы управлялись без посредников — минздравом. И порядка было гораздо больше.

А главное — если государство выделяло деньги, например, на повышение окладов медперсоналу, то эти деньги тратились исключительно на медперсонал, а не на другие нужды. И минздрав могут напрямую все это контролировать.

Премьер также сокрушался по поводу системы оплаты больницам за лечение и диагностику. Стационары получают финансирование из госказны не за вылеченных пациентов, а за каждую проведенную манипуляцию. «Но ведь в этом случае можно написать все что угодно! Как это проверить?!», – возмущался глава правительства.

Денег нет, а вы лечитесь

Разумеется, во многом представители больниц правы: сегодня система здравоохранения финансируется, мягко говоря, не в полном объеме. При этом политики действуют по отработанной годами схеме: сперва выделяют здравоохранению средства ниже критического уровня, прекрасно зная, что летом или в начале осени придется выделять больницам дополнительные средства — главным образом, из фонда непредвиденных расходов.

Это как раз тот случай, когда прав и премьер, и Общество больниц: с одной стороны, денег выделяется недостаточно, с другой стороны – и выделяемые средства можно использовать куда более эффективно. А главное — пора менять систему управления больницами! Пора вернуться к старой централизованной системе – по крайней мере, в отношении университетских (государственных) клиник.

Впрочем, для такой реформы нужен совершенно другой министр здоровья — тот, который хорошо разбирается в организации здравоохранения, а не просто красиво улыбается. Не реформа, но все же...

Справедливости ради заметим, что одобренная недавно реформа больничной сети Латвии, хотя и не является реформой в полном понимании этого слова, но позволяет упорядочить систему оказания стационарной медпомощи – теперь по крайней мере семейным врачам и бригадам «неотложки», будет понятно, в каких больницах пациентам окажут ту или иную медпомощь – в зависимости от профиля заболевания.

И тогда, как выразился премьер, больного с порезанным пальцем не будут доставлять сразу в университетскую больницу.

Врача вызывали?

Между тем, эта реформа не решает вопроса об эффективной амбулаторной (первичной) помощи — особенно в вечерние часы, а также в выходные и праздничные дни.

В амбулаторных медцентрах (поликлиниках) должна быть возможность получить врачебную консультацию и в выходные, а также должен работать дневной стационар. Впрочем, это опять-таки все упирается в госфинансирование.

Что же касается давней мечты главы минздрава Абу Мери возродить Рижскую 1-ю больницу в качестве круглосуточного стационара неотложной медпомощи, то и здесь нужны средства и немалые – десятки миллионов евро! Но понятно, что все это будет решать (если будет) уже следующие Сейм и правительство.

Обиделись на «черную дыру»

Между тем, общество больниц, обеспокоенное риторикой премьера, пригласило его на встречу:

«Латвийское общество больниц (ОБ) приглашает премьер-министра Андриса Кулбергса на конструктивный разговор с представителями больниц об их работе и проблемах системы здравоохранения.

ОБ призывает премьер-министра совместно искать решения по улучшению доступности и качества здравоохранения. Призыв сделан после высказываний премьера на пресс-конференции в адрес отделений неотложной помощи и приемных отделений больниц, которые были названы «черной дырой», а также упреков в системном манипулировании и мошенничестве. По мнению ОБ, подобные высказывания создают необоснованно негативное представление о работе медицинских учреждений и их сотрудников.

Общество отмечает, что публичная система здравоохранения в Латвии уже много лет является одной из самых слабофинансируемых в Евросоюзе, а за финансирование отрасли, доступность и развитие услуг в первую очередь отвечают создатели государственной политики. Поэтому решение проблем отрасли – это ответственность правительства и Сейма...

В обществе подчеркивают, что в 2025 году в отделениях неотложной помощи и приема латвийских больниц помощь оказана 596 415 жителям. Эту работу обеспечили врачи, сестры, помощники врачей и другие специалисты по здравоохранению, которые нередко работают на грани своих физических и эмоциональных способностей.

В ОБ согласны, что в системе здравоохранения необходимы реформы, более эффективное использование ресурсов и более продуманная организация потока пациентов. Однако перемены не могут основываться на очернении отрасли или снижении доверия общества к лечебным учреждениям.

Общество также отмечает, что больницы ежедневно обеспечивают делегированные государством функции и нередко работают в условиях, когда доступное финансирование не покрывает фактические издержки».