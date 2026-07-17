В прошлом году Рижское самоуправление внедрило несколько новых программ для детей и подростков с поведенческими проблемами, нарушениями психического здоровья и трудностями социальной интеграции.

В Риге растет число детей, нуждающихся в длительном социальном уходе и реабилитации. Также растет спрос на услуги для детей с функциональными нарушениями, в том числе с расстройствами аутистического спектра и СДВГ. Что может предложить Рижская дума?

Новые социальные услуги для детей, молодежи и семей в 2025 году:

Программы социальной реабилитации «Лабиринт» и «Здесь и сейчас» предусмотрены для подростков 10–12 лет с трудностями общения и поведенческими нарушениями. Их цель — развитие социальных навыков и интеграция в общество. Всего услугой воспользовались 28 подростков.

Программа социальной реабилитации «Миссия» предназначена для подростков 13–17 лет, имеющих серьезные проблемы с зависимостями. Она направлена на оказание психоэмоциональной поддержки, снижение употребления нарктоических веществ и коррекцию девиантного поведения. Услугу получили 15 подростков.

Поддержка уличной молодежи в общественном центре «Источник устойчивости». Программа предусматривает психоэмоциональную и образовательную поддержку, вовлечение подростков в спортивные, творческие и другие полезные формы досуга. В прошлом году было проведено 48 мероприятий в восьми районах Риги.

Услуга социальной реабилитации для семей «Скангали». Она предназначена для родителей и приемных семей, которым необходимо укрепить навыки ухода за детьми 7–11 лет. В программе приняли участие 10 семей с 10 детьми.

Социальная работа с семьями, воспитывающими детей с нарушениями психического здоровья. Программа реализуется совместно с Детской клинической университетской больницей и предусматривает разработку индивидуального плана поддержки, а также координацию медицинской и социальной помощи. В 2025 году поддержку получили 21 семья и 36 детей и подростков.

...В общей сложности ту или и иную помощь получили около ста детей. Дело, конечно, хорошее, только есть ощущение, что нуждающихся в такой поддержке в Риге во много раз больше.