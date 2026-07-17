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В Латвии число новорожденных за пять месяцев сократилось еще на 4,5% 2 415

Наша Латвия
Дата публикации: 17.07.2026
LETA
Изображение к статье: Президент Ринкевич в Рижском роддоме
ФОТО: president.lv

В Латвии за первые пять месяцев 2026 года зарегистрировано 4589 новорожденных, что на 4,5% (216 детей) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

Среди новорожденных 2323 мальчика — на 6,6% (164 ребенка) меньше, чем годом ранее, и 2266 девочек, что на 2,2% (52 ребенка) меньше.

Только в мае в стране родились 947 детей — это на 3,1% (30 младенцев) меньше, чем в мае 2025 года. Из них 477 мальчиков и 470 девочек.

За январь–май 2026 года в Латвии зарегистрировано 11 448 умерших, что на 1,9% (215 человек) больше, чем за тот же период прошлого года.

Таким образом, за первые пять месяцев текущего года число умерших превысило число родившихся на 6859 человек. Для сравнения, годом ранее естественная убыль населения за тот же период составляла 6428 человек.

Также значительно сократилось число браков. За январь–май зарегистрировано 2396 браков, что на 19,8% (591 брак) меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

По предварительным данным, на 1 июня 2026 года численность населения Латвии составляла около 1,833 млн человек.

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#Латвия #демография #тенденции #население #статистика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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