Из-за ажиотажного спроса латвийские магазины ввели ограничения на продажу древесных гранул. Однако производители уверяют, что топлива хватит всем, а ситуация на рынке должна нормализоваться в ближайшие недели.

В Латвии из-за резко выросшего спроса на древесные гранулы магазины Depo и KSenukai ограничили продажи: одному покупателю отпускают не более двух палет в день, сообщает Латвийское радио. Несмотря на высокий спрос, представители отрасли считают, что речь идет о временном ажиотаже.

По словам председателя правления Латвийской ассоциации биомассы LATbio Дидзиса Палейса, жители массово закупают гранулы заранее, сразу на весь отопительный сезон, вместо того чтобы распределять покупки в течение года. Именно это и привело к временной нехватке товара в отдельных торговых точках.

В ассоциации отмечают, что большинство покупателей уже сделали запасы или оформили заказы у производителей. Очередь на поставку сейчас составляет от одной недели до месяца, однако спрос постепенно снижается, и в течение ближайшего месяца рынок, вероятно, вернется к нормальной работе.

Дополнительное давление на цены оказывает высокий спрос со стороны Польши. Стоимость гранул уже превысила 300 евро за тонну, тогда как год назад составляла около 220 евро.

При этом Палейс подчеркивает, что поводов опасаться дефицита нет. Производственные мощности Латвии достигают почти 2 млн тонн гранул в год, тогда как внутреннее потребление даже в холодную зиму составляет около 350 тыс. тонн. Чтобы удовлетворить спрос внутри страны, производители сокращают экспорт и перенаправляют дополнительные объемы на латвийский рынок.

В отрасли также считают, что недавняя кибератака на Latvijas Valsts meži практически не повлияла на производство бытовых гранул, поскольку для их изготовления используются главным образом опилки и стружка с лесопилок, а не древесина, поставляемая государственным предприятием.

Министр климата и энергетики Янис Витенбергс ранее заверил, что власти примут меры, чтобы к началу отопительного сезона ситуация стабилизировалась и жители могли без проблем приобрести необходимое топливо.

В отрасли уверены, что нынешний дефицит носит временный характер. Производители обещают полностью обеспечить внутренний рынок гранулами, а ажиотажный спрос должен пойти на спад уже в ближайшие недели.