Муниципальная полиция Лиепаи призывает родителей не оставлять маленьких детей без присмотра. С начала лета уже возбуждено шесть административных производств после выявления случаев, когда дети младше семи лет оставались одни дома или находились в общественных местах без взрослых.

Муниципальная полиция Лиепаи сообщает, что этим летом неоднократно выявлялись случаи, когда дети младше семи лет оставались без присмотра взрослых. Одних находили дома, других — во дворах многоквартирных домов, на детских площадках, в парках и других общественных местах.

Кроме того, полицейские фиксировали случаи, когда за детьми младше семи лет присматривали их братья или сестры, которым еще не исполнилось 13 лет. По каждому факту с родителями проводились профилактические беседы, а также уже возбуждены шесть административных производств.

Полиция напоминает, что в соответствии с законодательством ребенок может оставаться один дома или в общественном месте только с семилетнего возраста. При этом присматривать за ребенком младше семи лет может только человек, достигший 13-летнего возраста.

Правоохранители призывают родителей ответственно относиться к безопасности детей. Даже непродолжительное отсутствие надлежащего присмотра может поставить под угрозу здоровье, безопасность и жизнь ребенка.