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Во сколько раз смертность в Латвии превышает рождаемость? Новые данные 0 164

Наша Латвия
Дата публикации: 17.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рождаемость в Латвии остается на низком уровне

За первые пять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 4589 новорожденных, что на 4,5%, или на 216 детей меньше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

Среди родившихся в этот период было 2323 мальчика, что на 6,6%, или на 164 меньше, чем за соответствующий период 2025 года, и 2266 девочек, что на 2,2%, или на 52 меньше.

В мае в Латвии было зарегистрировано 947 новорожденных, что на 3,1%, или на 30 меньше, чем за соответствующий месяц 2025 года, в том числе 477 мальчиков и 470 девочек.

За первые пять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 11 448 умерших, что на 1,9%, или на 215 больше, чем за первые пять месяцев 2025 года, когда было зарегистрировано 11 233 умерших.

Таким образом, за первые пять месяцев этого года число умерших превысило число родившихся на 6859 или более, чем в два раза!

За первые пять месяцев 2026 года в Латвии было зарегистрировано 2396 браков, что на 19,8%, или на 591 брак меньше по сравнению с соответствующим периодом 2025 года.

На 1 июня этого года предварительная численность населения Латвии составляла 1,833 млн человек.

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#рождаемость #Латвия #демография #смертность #тенденции #население #статистика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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