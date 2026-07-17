Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вода на пляжах Латвии - выше +20 градусов, но ветер все испортит 0 120

Наша Латвия
Дата публикации: 17.07.2026
LETA
Изображение к статье: Люди купаются в озере

Во многих реках и озерах Латвии, а также местами в Рижском заливе температура воды уже превышает +20 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии и муниципалитетов.

В Рижском заливе температура воды в основном держится около +20 градусов. В четверг вечером в Булдури и Майори вода прогрелась до +23 градусов.

На открытом побережье Балтийского моря вода остается значительно холоднее. В пятницу утром в порту Вентспилса температура воды составляла всего +14 градусов.

В озерах и водохранилищах вода прогрелась до +20...+24 градусов.

В крупнейших реках температура воды составляет +19...+24 градуса, тогда как в некоторых небольших реках она не превышает +16...+18 градусов.

В течение ближайших суток у большей части морского побережья Латвии вода может стать холоднее из-за постепенного усиления южного и юго-восточного ветра.

На следующей неделе синоптики прогнозируют заметное похолодание, поэтому вода в реках и озерах также начнет остывать. При этом прогнозы по осадкам остаются неоднозначными — возможны сильные ливни.

×
Читайте нас также:
#температура воды #климат #погода #ветер #Латвия #пляжи #реки
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: небо в облаках
Изображение к статье: Мост для Rail Baltica
Изображение к статье: Дума Огрского края
Изображение к статье: Люди в салоне автобуса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Агрессивный пенсионер
Люблю!
Изображение к статье: Арвис Спруде
Спорт
Изображение к статье: Авто на пешеходном мосту
ЧП и криминал
Изображение к статье: дрон Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Президент Ринкевич в Рижском роддоме
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Операционная в ЛОК Эксклюзив!
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Агрессивный пенсионер
Люблю!
Изображение к статье: Арвис Спруде
Спорт
Изображение к статье: Авто на пешеходном мосту
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео