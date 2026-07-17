Во многих реках и озерах Латвии, а также местами в Рижском заливе температура воды уже превышает +20 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии и муниципалитетов.

В Рижском заливе температура воды в основном держится около +20 градусов. В четверг вечером в Булдури и Майори вода прогрелась до +23 градусов.

На открытом побережье Балтийского моря вода остается значительно холоднее. В пятницу утром в порту Вентспилса температура воды составляла всего +14 градусов.

В озерах и водохранилищах вода прогрелась до +20...+24 градусов.

В крупнейших реках температура воды составляет +19...+24 градуса, тогда как в некоторых небольших реках она не превышает +16...+18 градусов.

В течение ближайших суток у большей части морского побережья Латвии вода может стать холоднее из-за постепенного усиления южного и юго-восточного ветра.

На следующей неделе синоптики прогнозируют заметное похолодание, поэтому вода в реках и озерах также начнет остывать. При этом прогнозы по осадкам остаются неоднозначными — возможны сильные ливни.