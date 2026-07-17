«Критическая инфраструктура С» – этот термин упоминается в документе Министерства экономики «О мерах по укреплению защиты активно действующих производств от угроз, исходящих от беспилотных средств».
«Критическая инфраструктура С» – это зона, априори запретная для дронов. Полный список объектов является секретным и не публикуется в открытом доступе в целях безопасности. Но мы выяснили, кто туда может входить:
-Энергетика: предприятия, обеспечивающие производство и поставку электроэнергии (например, Latvenergo), распределительные сети и системы газоснабжения (к примеру, Conexus Baltic Grid).
-Транспорт: железнодорожная инфраструктура (например, Latvijas dzelzceļš), Рижский международный аэропорт, а также крупные морские порты (Рижский, Вентспилсский, Лиепайский).
-Жилищно-коммунальное хозяйство: объекты водоснабжения и водоотведения (например, Rīgas ūdens) и централизованного теплоснабжения (к примеру, Rīgas siltums).
-Здравоохранение: крупнейшие региональные и университетские больницы, например, Рижская Восточная клиническая университетская больница и Клиническая университетская больница им. Паула Страдиня.
-Связь и телекоммуникации: узлы электронных сетей и телефонных линий.
Иными словами, вся страна превращается в осажденную крепость, ждущую удара противника. В понимании власть имущих – неизбежного. А может быть, есть какие-то иные, дипломатические, решения? Не пробовали?
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