«Критическая инфраструктура С» – этот термин упоминается в документе Министерства экономики «О мерах по укреплению защиты активно действующих производств от угроз, исходящих от беспилотных средств».

«Критическая инфраструктура С» – это зона, априори запретная для дронов. Полный список объектов является секретным и не публикуется в открытом доступе в целях безопасности. Но мы выяснили, кто туда может входить:

-Энергетика: предприятия, обеспечивающие производство и поставку электроэнергии (например, Latvenergo), распределительные сети и системы газоснабжения (к примеру, Conexus Baltic Grid).

-Транспорт: железнодорожная инфраструктура (например, Latvijas dzelzceļš), Рижский международный аэропорт, а также крупные морские порты (Рижский, Вентспилсский, Лиепайский).

-Жилищно-коммунальное хозяйство: объекты водоснабжения и водоотведения (например, Rīgas ūdens) и централизованного теплоснабжения (к примеру, Rīgas siltums).

-Здравоохранение: крупнейшие региональные и университетские больницы, например, Рижская Восточная клиническая университетская больница и Клиническая университетская больница им. Паула Страдиня.

-Связь и телекоммуникации: узлы электронных сетей и телефонных линий.

Иными словами, вся страна превращается в осажденную крепость, ждущую удара противника. В понимании власть имущих – неизбежного. А может быть, есть какие-то иные, дипломатические, решения? Не пробовали?