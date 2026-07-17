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Зиму без помощи не пережить: рижане не справляются со счетами за отопление 0 275

Наша Латвия
Дата публикации: 17.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Счета за отопление

ChatGPT

Рижское самоуправление обобщило данные за первое полугодие 2026 года о предоставлении жилищных пособий. Они показывают, что в начале года как число получателей, так и объем выплаченных средств были значительно выше. Весной спрос на пособие начал снижался.

В январе 2026 года Рижская социальная служба получила 4399 заявлений на назначение жилищного пособия, а в июне — 2941 заявление. За полгода их количество сократилось на 33%, что связано с сезонным снижением расходов после окончания отопительного сезона.

Самый высокий средний размер пособия в абсолютных цифрах составил: 222 евро в марте и 243 евро в апреле.

Апрельские выплаты в размере 2,9 млн евро более чем на миллион превысили январский показатель, когда на пособия было направлено 1,56 млн евро.

По сравнению с общегосударственными данными на Ригу приходится 36–40% общего объема финансирования жилищных пособий, тогда как доля получателей составляет 26–30% от общего числа по стране. Это означает, что средний размер жилищного пособия в Риге значительно выше, чем в других регионах Латвии.

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#Рига #Латвия #социальная помощь #отопление #финансирование #экономика
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Антон Городницкий
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