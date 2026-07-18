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До +25 градусов: где в Латвии сейчас самая теплая вода и что изменится уже на следующей неделе 0 261

Наша Латвия
Дата публикации: 18.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пляж на Кипсале

В Латвии сохраняется теплая погода, благодаря которой вода в некоторых озерах и на городских пляжах прогрелась до +25 градусов. Однако уже в ближайшие дни синоптики прогнозируют дожди, грозы и постепенное снижение температуры воды.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), температура воды у побережья Балтийского моря колеблется от +14 градусов в открытом море до +22 градусов в Рижском заливе.

В реках вода прогрелась до +16...+24 градусов, а в озерах и водохранилищах — до +20...+23 градусов.

Самой теплой остается Даугава, где температура воды достигает +22...+24 градусов. В реках Латгале вода прогрелась до +17...+23 градусов, в Видземе — до +16...+22 градусов, в Земгале — до +19...+24 градусов, а в Курземе — до +18...+23 градусов.

На официальных пляжах Риги самые высокие показатели зафиксированы на озерах Кишэзерс и Бабелитес, где вода прогрелась до +25 градусов. На Кипсале температура воды составляет +23 градуса, на Луцавсале и в карьере Болдераи — +22 градуса, в Румбуле — +20 градусов.

На морских пляжах вода заметно прохладнее: в Вакарбулли она составляет +20 градусов, в Вецаки — +19 градусов, а в Даугавгриве — +18 градусов.

Синоптики предупреждают, что в выходные и в начале следующей недели ожидаются сильные дожди, местами ливни с грозами. Из-за осадков уровень воды в реках начнет повышаться, а в отдельных районах возможны локальные подтопления пойм и низин.

Кроме того, усилится ветер. В Балтийском море и в нижнем течении рек, впадающих в Рижский залив, это может вызвать заметные колебания уровня воды.

Хотя жара сохранится еще несколько дней, на следующей неделе в Латвии ожидается более прохладная погода, поэтому температура воды в реках, озерах и море также начнет снижаться.

ЛЦОСГМ напоминает отдыхающим соблюдать меры безопасности: не купаться в одиночку, объективно оценивать свои силы, внимательно следить за детьми у воды и выбирать только безопасные места для купания.

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#температура воды #погода #Латвия #безопасность #пляжи #реки #купание #лето
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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